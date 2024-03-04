Операторы уже готовятся к запуску сетей 5.5G (5G Advanced) — быстрее и дороже 5G

Операторы связи еще не завершили развертывание мобильных сетей 5G. Однако руководители некоторых телеком-операторов уже говорят о запуске сетей 5.5G или 5G Advanced. Такие обсуждения происходили во время проведения выставки Mobile World Congress 2024.

На выставке руководители некоторых из ведущих операторов заявили, что они работают над внедрением нового поколения мобильного интернета. Это обеспечит работу даже более продвинутых приложений, чем нынешние приложения с интенсивным объемом данных, такие как Facebook, Instagram, YouTube, Netflix и TikTok. Эти приложения хорошо обслуживаются нынешним мобильным интернетом. Но в будущем ожидается, что 5.5G обеспечит работу более требовательных приложений, включая гарнитуры виртуальной или смешанной реальности, которые становятся все более мощными.

5G — это следующее поколение мобильного интернета после 4G, которое обещает сверхвысокую скорость передачи данных и лучшее покрытие. Хотя с начала внедрения этого стандарта прошло уже около 5 лет, проникновение 5G среди потребителей остается низким. Количество потребителей с подключением 5G растет, но все еще охватывает незначительное количество клиентов. Ожидается, что только к 2029 году соединения 5G составят более половины (51%) мобильных соединений.

5G позиционируется телекоммуникационной отраслью не только как потребительский продукт с более высокой скоростью загрузки, но и как сеть, которая может стать основой новых технологий, таких как беспилотные автомобили, беспилотные воздушные такси, устройства интернета вещей. В основном это связано с более низкими задержками, чем у 4G.

В то же время 5.5G или 5G Advanced является следующей эволюцией мобильных сетей — выпуском 18 стандарта (5G — выпуск 17, 6G — станет выпуском 19).

«Основными приоритетами для разработки передовых стандартов 5G являются повышение коммерческой значимости 5G путем расширения вертикальных рынков, решение проблем развертывания и продолжение эволюции технологий для построения моста к 6G», — сказал Милинд Кулкарни, вице-президент и руководитель беспроводных лабораторий InterDigital.

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5.5G обеспечит более высокую скорость восходящей связи, то есть пользователи смогут транслировать видео, публиковать в интернете и играть в многопользовательские игры гораздо быстрее, чем раньше.

По словам руководителей телекоммуникационных компаний, дополнительные преимущества 5G Advanced по сравнению с текущим 5G заключаются в том, что они сделают сами сети более «интеллектуальными» благодаря применению ИИ и машинного обучения, а также повысят производительность и уменьшат общее энергопотребление.

В то же время благодаря 5G Advanced телекоммуникационные компании могут начать зарабатывать больше денег на развертывании 5G. Поскольку основным фокусом 5G являются корпоративные приложения, они могут обеспечить большие заработки операторам, чем сервисы для потребителей.

Телекоммуникационные компании еще не раскрыли информацию о том, насколько дороже будут тарифные планы 5G Advanced по сравнению с 5G. Но аналитики ожидают, что они будут пытаться зарабатывать, разумно подойдя к подпискам и используя искусственный интеллект и другие технологии для более эффективной работы своих сетей.

Поставщик телекоммуникационного оборудования Huawei ожидает, что 2024 год станет годом официального начала коммерческого внедрения 5G Advanced. Для Huawei 5.5G — это сеть, которая будет иметь скорость нисходящей связи 10 Гбит/с. Huawei уже представила 8 «инновационных практик» 5.5G, которые помогут операторам строить сети 5.5G во всех диапазонах частот.

Источник: cnbc

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