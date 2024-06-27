Основатель «Википедии без цензуры» Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы после «14 лет судебных баталий» из-за слива военных секретов США

Завершив свою 14-летнюю юридическую волокиту, основатель Wikileaks наконец-то вернулся домой. Джулиан Ассанж приземлился в австралийской Канберре в среду вечером (по местному времени). Его возвращение стало возможным после того, как суд США в Сайпане согласился освободить его по соглашению о признании вины. 52-летний Ассанж признался, что получил и опубликовал военные секреты США.

Суд Сайпана приговорил Ассанжа к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Однако больше времени он провел в тюрьме в Великобритании, ожидая экстрадиции в США. Поэтому окружной судья Рамона Манглона сказала, что Ассанж свободен.

«Мы сделали это. 14 лет судебных баталий, и мы наконец-то везем его домой в Австралию, чтобы он воссоединился со Стеллой Ассанж и его детьми, и вернули ему его жизнь», — сказала Джен Роббинсон, одна из юристов, которые работали на Ассанжа.

В течение более чем десятилетней судебной эпопеи Ассанж более 5 лет прожил в тюрьме строгого режима в Великобритании, а предыдущие 7 лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне.

В США ему предъявили 18 уголовных обвинений. Если бы его признали виновным, Ассанж получил бы почти 175 лет заключения. Однако США сняли все остальные обвинения, кроме одного обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне.

Дело было сосредоточено вокруг массового раскрытия информации в Wikileaks в 2010 году, когда сайт опубликовал видео с военного вертолета США, на котором было показано убийство мирных жителей в столице Ирака Багдаде. Он также опубликовал тысячи конфиденциальных документов, свидетельствующих о том, что американские военные убили сотни мирных жителей в неизвестных инцидентах во время войны в Афганистане. Также были опубликованы тысячи конфиденциальных документов, раскрывающих убийства американскими военными невинных мирных жителей в Афганистане, что вызвало бурную реакцию во всем мире и привело к полной проверке участия Соединенных Штатов в иностранных конфликтах.

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Источник: interestingengineering

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