Основателя турецкой криптобиржи Thodex арестовали в Албании — ему грозит до 40,5 тыс. лет тюрьмы

Разыскиваемый генеральный директор криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер был арестован в Албании. Он «удостоился» красного уведомления Интерпола, и теперь инициирован вопрос экстрадиции Озера в Турцию.

Его разыскивали из-за его роли во внезапном прекращении работы биржи Thodex, в результате которого тысячи клиентов лишились доступа к своим счетам. Криптобиржа Thodex работала с 2017 года, но внезапно прекратила торговлю в апреле 2021 года. Тогда причиной приостановки торгов назывались неуказанные внешние инвестиции, которые потребовали паузы в работе на протяжении 4-5 дней.

Днём позже Озер заявил, что компания была вынуждена прекратить торговлю из-за кибератак, но настаивал на том, что средства клиентов в безопасности, и пообещал вернуть деньги инвесторам в ближайшее время. В тот же день турецкая полиция задержала 62 человека, конфисковала компьютеры компании и заморозила её счета.

К этому моменту Озер уже бежал в Албанию, а турецкое правительство занялось вопросом его экстрадиции. Чтобы найти его и совершить арест, потребовалось несколько месяцев. В конце концов его нашли во Влёре, прибрежном городе и третьем по численности населения городе Албании. Его личность была подтверждена с помощью биометрических данных.

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В апреле 2021 года выяснилось, что перед закрытием Thodex перевела $125 млн в биткойнах на американскую биржу Kraken. Компания по отслеживанию блокчейна Whitestream заявила, что это была «операция по обналичиванию», когда руководители крадут средства клиентов. Турецкие власти ранее требовали для Озера тюремного заключения на срок до 40564 лет.

Источник: decrypt