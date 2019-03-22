Отчет MPAA: Стриминговые сервисы впервые превзошли кабельное телевидение по количеству абонентов

Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) выпустила отчёт, в котором говорится, что мировой рынок развлечений достиг нового максимума в 2018 году, заработав $96,8 млрд. В частности, отмечается высокий темп роста сервисов потокового видеовещания. Количество их подписчиков выросло до 613 млн во всем мире, что на 27% превысило показатели 2017 года. Впервые подписчиков стриминговых сервисов стало больше, чем абонентов кабельного телевидения, которых сейчас насчитывается 556 млн.

Несмотря на рост аудитории стрим-сервисов и незначительное сокращение абонентов кабельных сетей, последние по-прежнему приносят наибольшую прибыль, увеличив свои доходы за прошлый год на $6,2 млрд ($118 млрд). На втором месте находится спутниковое телевидение, третьими идут сервисы потокового вещания. Глобальный доход цифровой дистрибуции вырос на 34%, в то время как продажи физических носителей сократились на 14%. Очевидно, что всё больше людей предпочитают покупать музыку и фильмы в цифровом виде, а не на дисках.

В 2018 году на походы в кино люди потратили $41,1 млрд, на домашний медиаконтент – $55,7 млрд. Интересное наблюдение: в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке расходы сократились, а в Китае и в странах Азии существенно выросли. Мировой рынок 3D-фильмов упал на 20% и достиг уровня 2013 года.

Рынок потокового вещания в последние годы существенно вырос благодаря таким компаниям, как Amazon, CBS, Hulu и Netflix, которые уже на равных конкурируют с традиционным телевидением. И это только начало, учитывая, что вскоре к ним присоединятся Apple, Disney и NBCUniversal.

Источник: The Verge