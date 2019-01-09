Panasonic анонсировала «самый кинематографический» OLED телевизор с профессиональной калибровкой, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и Dolby Atmos

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К выставке CES 2019 компания Panasonic подготовила несколько новых телевизоров, включая флагманскую модель GZ2000. Именно о ней пойдёт речь в данном материале.

Телевизор Panasonic GZ2000 выполнен на базе технологии OLED и поддерживает разрешение 4K. Как отмечает производитель, в устройстве используется панель «профессиональной версии», которая прошла процесс улучшения качестве передачи материала в Голливуде при содействии колориста Стефана Сонненфельда.

Panasonic отмечает, что в данной новинке реализовано несколько «первых в мире» функций и возможностей для устройств такого класса. Среди них отмечаются одновременная поддержка стандартов Dolby Vision и HDR10+, а также HLG Photo при отображении расширенного динамического диапазона на фотографиях, снятых при помощи беззеркальных камер Panasonic. В телевизор интегрированы динамики с поддержкой Dolby Atmos. При этом акустическая система была доработана при помощи подразделения Panasonic Technics.

Кроме того, телевизор Panasonic GZ2000 получил поддержку виртуальных помощников Alexa и Google Assistant.Встроенное ПО My Home Screen 4.0 позволяет гибко настраивать интерфейс в соответствии с личными предпочтениями.

Ориентировочные сроки начала продаж и цена флагманского телевизора Panasonic GZ2000 пока не уточняются. Однако, учитывая профессиональную калибровку, стоимость будет высокой.

Источник: The Verge