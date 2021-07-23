Panasonic анонсировала выпуск защищенного 2-в-1 трансформера Toughbook G2

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Panasonic является одной из немногих компаний на рынке, которые выпускают действительно защищенные устройства для специализированных задач. Японский производитель презентовал новую версию 2-в-1 трансформера Toughbook, получившего индекс G2.

Устройство оснащено 10.1″ дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. Сенсорная панель совместима со стилусом и поддерживает ввод в перчатках. Внутри Toughbook G2 может быть установлен процессор Intel Core i5-10310U vPro или Core i7-10810U vPro. Оперативной памяти DDR4 установлено 16 ГБ или 32 ГБ. Объем NVMe SSD накопителя — 512 ГБ либо 1 ТБ. Есть модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, опционально LTE и GPS. Встроенного аккумулятора емкостью 6300 мАч должно хватать на 18.5 часов работы. Работает девайс под управлением Windows 10.

На корпусе Toughbook G2 предусмотрены три программируемые кнопки, а также ряд портов и разъемов: USB-C 10 Гбит/с (Power Delivery), USB-A 5 Гбит/с, 1 Гбит/с Ethernet RJ-45, Dual SIM (Nano-SIM 4FF x1, eSIM x1). Есть Full HD фронтальная камера и 8 МП камера с LED-вспышкой на тыльной панели. В дополнение к планшету предлагается клавиатура, которая оснащена USB-C 5 Гбит/с и USB-A 5 Гбит/с. Кроме того, Panasonic выпустила подключаемые аксессуары для Toughbook G2, которые называются x-PAK. Это могут быть термальная камера, сканер штрих-кодов, быстросъемный SSD, дополнительный USB-A, донгл True Serial и другие.

Panasonic Toughbook G2 защищен согласно сертификациям MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP65. Его выпуск приурочен к 25-летию линейки — первая модель Toughbook CF-25 была представлена в 1996 году. Стоимость Toughbook G2 стартует с отметки $2999.

Источник: Panasonic