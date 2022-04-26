Пассажирский самолёт с водородными топливными элементами HY4 установил рекорд высоты и впервые совершил рейс между двумя коммерческими аэропортами

Немецкая аэрокосмическая компания H2FLY установила новый мировой рекорд высоты полёта для пассажирского самолёта с двигателем на водородном топливе. Её четырёхместный HY4 стал первым самолётом такого типа, который достиг высоты более 7000 футов (2134 м). За день до этого HY4 совершил первый перелёт для водородного пассажирского самолёта из одного крупного аэропорта в другой, преодолев 124 км из Штутгарта во Фридрихсхафен.

HY4 создан на базе самолета Pipistrel Taurus G4 и имеет характерный двойной фюзеляж. Он впервые поднялся в воздух в 2016 году. Однако в то время как G4 является полностью электрическим самолётом, HY4 представляет собой гибридное решение, использующее систему низкотемпературных водородных топливных элементов, которая была разработана Институтом инженерной термодинамики совместно с Hydrogenics.

Для снижения веса водород хранится под давлением в двух резервуарах из углеродного композита, по одному в каждом фюзеляже. Они питают топливный элемент, а литий-ионные батареи обеспечивают повышение мощности в моменты пиковой нагрузки электродвигателя мощностью 80 кВт. Самолет имеет крейсерскую скорость 145 км/ч и расчётную дальность полета до 1500 км при минимальной полезной нагрузке и оптимальных условиях полета.

«Это выдающееся достижение для H2FLY, так как ни один другой пассажирский самолёт с водородным двигателем до сих пор не летал между двумя коммерческими аэропортами», — сказал соучредитель и генеральный директор H2FLY д-р Йозеф Калло. «Мы также очень рады установить новый мировой рекорд, достигнув высоты более 7000 футов на нашем самолёте HY4»

H2FLY надеется, что «всего за несколько лет» сможет обеспечить возможность совершения полётов на водородно-электрических самолётах, перевозящих до 40 пассажиров на расстояние до 2000 км.

Источник: newatlas