Payoneer: За 2 роки українських фрілансерів побільшало на третину, їх середній дохід підвищився на 18%, а зарахування зросли на 55%





Міжнародна платіжна платформа Payoneer поділилася даними про українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами. Якщо порівнювати 1 квартали 2019 та 2021 років, то середній дохід фріланс спеціаліста зріс на 18%. Найбільше у середньому заробляють дніпровські фрілансери, кияни — лише на 4 місці. Водночас понад половина від усіх загальних зарахувань фрілансерам концентрується у найбільших 5 містах України.

Завдяки сталому розвитку цифрової економіки українці можуть працювати з міжнародними клієнтами прямо зі своїх домівок. Фріланс стає все популярнішим. У період з 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року кількість українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, збільшилась на 31%. Середній дохід фріланс спеціаліста за 2 роки підвищився на 18%, а загальні зарахування українцям за цей період зросли на 55%.

«Ми бачимо, що понад половина загальних зарахувань фрілансерам, а саме 54%, концентрується у 5 найбільших містах України. Майже чверть виплат (23%) припадає на столицю, 13% — на Харків, по 7% — на Львів і Дніпро, 5% — на Одесу. Водночас віддалений фріланс може позитивно впливати на зайнятість населення в регіонах, спонукаючи людей приєднуватися до вже наявних бізнесів або починати власні справи. Це може стати для українців гідною альтернативою переїзду до більших міст або за кордон», — зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.

Якщо говорити про середній дохід українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, то у 1 кварталі 2021 найбільше заробляли спеціалісти з таких міст:

Дніпро Харків Львів Київ Одеса

Найвищий середній дохід у фрілансерів з Дніпра — він виявився на 7% більшим, аніж у спеціалістів з Харкова. Натомість розрив між харків’янами та львів’янами незначний — перші заробляють лише на 3% більше. Якщо ж порівнювати Львів із Києвом, який на четвертій сходинці, то середній дохід столичних фрілансерів за січень-березень 2021 був на 15% нижчим. Майже однаково з киянами заробляють одесити — різниця у середньому доході фрілансерів склала лише 2%.

Інакше складається рейтинг великих міст якщо порівняти прирости у доходах фрілансерів. Так, найзначніше за 2 роки зріс середній дохід львівського фрілансера: за січень-березень 2021 він заробив на 33% більше, аніж за аналогічний період 2019 року. Середній дохід дніпровського фрілансера за той самий період підвищився майже на чверть (+24%), одеського — на 20%, харківського та київського — на 6% і 5% відповідно.

Водночас додалось і самих фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами. Найзначніше зросла їхня кількість у Харкові та Дніпрі — у 1,5 разів, якщо порівнювати 1 квартали 2019 та 2021 років. На третину, або на 35% більше нині фрілансерів в Одесі, на 23% — у Києві, і на 12% — у Львові.

Джерело: Payoneer