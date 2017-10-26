Пентагон намерен разработать тактику использования роя дронов для боевых действий в городских условиях

Министерство обороны США ранее в этом месяце анонсировало проект «рывок дронов», нацеленный на развитие технологии «роя дронов». Ведомство призывает разработчиков по всей стране присоединиться к созданию доступных решений по развёртыванию и контролю сотен беспилотных воздушных и наземных систем в боевых условиях в пределах города.

Исследовательское подразделение DARPA, ответственное за программу, опубликовало ролик на YouTube, в котором более детально рассказывается об этой инициативе. Пентагон намерен укрепить возможности своих беспилотных аппаратов за счёт развития пяти ключевых стратегических областей:

тактика роя

автономность роя

взаимодействия между роем и людьми

физические эксперименты

виртуальное окружение

DARPA будет устраивать «рывок дронов» каждые 6 месяцев, чтобы способствовать ускоренному продвижению тактического развёртывания дронов. Это позволит Министерству обороны США поддерживать актуальный уровень решений, так как технология развивается с высокой скоростью.

Основной целью является создание возможности для отдельных служащих запускать и контролировать 250 и более дронов одновременно. Речь идёт об управлении воздушными и наземными роботами, которые смогут вести эффективные действия в условиях боя в городских условиях. При этом операторы будут работать на ноутбуках и планшетах в окружениях, напоминающих стратегические игры. Управляющее программное обеспечение в режиме реального времени позволит контролировать ситуацию, изолировать цели в городских условиях, а также избегать риска дружественного огня.

Источник: thenextweb