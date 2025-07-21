Новости Технологии 21.07.2025 comment views icon

«Переосмысление кремния»: ученые научились управлять электронами как волной

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

«Переосмысление кремния»: ученые научились управлять электронами как волной

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый способ управления электронами в кристаллическом кремнии — ключевом материале, широко используемом в современной электронике.

В частности, исследователи выяснили, что в наномасштабе электроны больше подобны волне, нежели твердым частицам. Ученые убедились, что тщательно регулируя симметричное положение атомов в молекулах кремния, можно вызвать или остановить процесс деструктивной интерференции. Это явление позволяет эффективно включать и выключать электропроводность, подобно наноразмерному переключателю.

«Мы обнаружили, что когда крошечные кремниевые структуры имеют высокую симметрию, они могут нейтрализовать поток электронов, подобно шумопоглощающим наушникам. Что интересно, мы можем это контролировать», — отмечает руководитель исследования, профессор химии Калифорнийского университета в Риверсайде, Тим Су.

Открытие было сделано в то время, когда дальнейшее уменьшение размеров кремниевых чипов становится все более серьезной проблемой. Существующие методы предлагают травление микросхем на кремниевых пластинах или легирование следовыми количествами других элементов для повышения электропроводности.

«Переосмислення кремнію»: науковці навчились керувати електронами як хвилею
Химическая структура объемного кремния/выравнивание электрода с молекулой кремния вызывает диструктивную квантовую интерференцию в молекулярном проводе/ACS

Несмотря на эффективность этих методов, сейчас они уже близки к своему пределу. Существует предел возможностей создания микросхем малого размера, а добавление атомов не может устранить сложности, связанные с квантовыми явлениями. 

Исследователи использовали химический метод, собирая молекулы кремния атом за атомом, а не формируя из более крупных структур. Это позволило им более точно контролировать размещение атомов и движение электронов сквозь кремний.

Квантовые эффекты, включающие в себя прохождение электронов через изолирующие слои, создают проблемы для существующих конструкций электронных устройств. Результаты исследования демонстрируют, что вместо попыток устранения этих эффектов, инженеры могли бы использовать их.

«Наша работа показывает, как молекулярная симметрия в кремнии приводит к интерференционным эффектам, которые управляют движением электронов в нем. И мы можем включать и выключать эту интерференцию, управляя расположением электродов относительно нашей молекулы», — подчеркнул профессор Тим Су. 

Это одна из первых демонстраций эффекта в трехмерном алмазоподобном кремнии — той самой структуре, которая используется в коммерческих микросхемах. Кроме этого результаты исследования могут способствовать разработке термоэлектрических устройств нового поколения, которые генерируют электричество из отводимого тепла

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
Может ли возникнуть гениальная идея во сне? Ученые подтверждают
Крипта криптой, но Tether держит 80 тонн золота на $8 млрд в тайном хранилище
Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Китайские студенты обходят детекторы ИИ… искусственным интеллектом — поскольку те обозначают реальные тексты, как сгенерированные
Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
Квартальные продажи Tesla упали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягивает до плана
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Президент Nintendo: если у родителей нет денег на Switch 2, дети могут играть с Mario в другом месте
Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий
Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание
Ученые раскрыли тайну квантового туннелирования — это изменит индустрию полупроводников и квантовых компьютеров
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой
Инженер-программист Amazon уже год работает по 30 минут в день — из-за «дискриминации» от коллег из Индии
В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted
Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей
Ученые нашли «выключатель холестерина» — это может спасти миллионы жизней
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить