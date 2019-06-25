Первоначальный штекер USB был сделан несимметричным ради удешевления конструкции





Стандарт Universal Serial Bus появился более 20 лет назад, ознаменовав эру USB, которая определялась двумя факторами: широко распространённым единым стандартом для подключения периферийных устройств к ПК и ежедневным раздражением от попыток подключить устройства в разъём правильно. Хотя второй пункт выглядит слегка преувеличенным. Один из разработчиков USB Аджай Бхатт в одном из недавних интервью рассказал о том, почему разъём получил именно такую форму и чего планировалось достичь таким подходом.

Возглавляя команду Intel в рамках совместной работы нескольких компаний, Бхатт стремился устранить существовавшую тогда путаницу, вызванную обилием кабелей, штекеров и разъёмов для конкретных устройств, с которыми людям приходилось сталкиваться в 90-х годах. Как он ранее упоминал в интервью PCWorld, его интерес был вызван желание помочь членам семьи успешно распечатать что-нибудь на своём домашнем компьютере, не звоня ему каждый раз.

И хотя впоследствии отсутствие обратимости в разъёме могло вызывать раздражение у людей, у такого решения есть свои причины. Команде разработчиков приходилось идти на компромиссы, чтобы убедить производителей (которые зачастую очень болезненно реагируют на увеличение расходов) принять новый стандарт. Дело в том, что создание обратимого штекера, который можно было бы вставлять в разъём любой стороной, как сейчас в случае USB Type-C, привело бы к двукратному увеличению стоимости самого разъёма.

«[Штекер] USB, который мог бы правильно подключаться в обоих направлениях, потребовал бы удвоения проводов и цепей, что удвоило бы стоимость», — заявляет Аджай Бхатт.

На момент своего появления USB-разъём был нацелен на замену гигантских (по современным стандартам) последовательных и параллельных портов. Вместе с тем, он также успешно вытеснил более быстрый, но более дорогой стандарт FireWire от Apple. За прошедшие годы интерфейс USB существенно трансформировался и был модифицирован, чтобы соответствовать своему названию и стать действительно универсальным стандартом. Сейчас, посредством адаптеров, он может заменять даже некоторые другие разъёмы, такие как Ethernet. Более того, современный стандарт USB Type-C предлагает удобство обратимости разъёма и одновременно имеет ряд других преимуществ, таких как увеличенная пропускная способность и возможность передавать больше энергии. Учитывая, что стандарт Intel Thunderbolt 3 использует такой же разъём, а порт USB Type-C может использоваться и для зарядки батареи мобильных устройств. Уже сейчас встречаются ноутбуки, оснащённые исключительно такими портами.

Источник: The Verge