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Первоначальный штекер USB был сделан несимметричным ради удешевления конструкции

Первоначальный штекер USB был сделан несимметричным ради удешевления конструкции

Первоначальный штекер USB был сделан несимметричным ради удешевления конструкции


Стандарт Universal Serial Bus появился более 20 лет назад, ознаменовав эру USB, которая определялась двумя факторами: широко распространённым единым стандартом для подключения периферийных устройств к ПК и ежедневным раздражением от попыток подключить устройства в разъём правильно. Хотя второй пункт выглядит слегка преувеличенным. Один из разработчиков USB Аджай Бхатт в одном из недавних интервью рассказал о том, почему разъём получил именно такую форму и чего планировалось достичь таким подходом.

Возглавляя команду Intel в рамках совместной работы нескольких компаний, Бхатт стремился устранить существовавшую тогда путаницу, вызванную обилием кабелей, штекеров и разъёмов для конкретных устройств, с которыми людям приходилось сталкиваться в 90-х годах. Как он ранее упоминал в интервью PCWorld, его интерес был вызван желание помочь членам семьи успешно распечатать что-нибудь на своём домашнем компьютере, не звоня ему каждый раз.

И хотя впоследствии отсутствие обратимости в разъёме могло вызывать раздражение у людей, у такого решения есть свои причины. Команде разработчиков приходилось идти на компромиссы, чтобы убедить производителей (которые зачастую очень болезненно реагируют на увеличение расходов) принять новый стандарт. Дело в том, что создание обратимого штекера, который можно было бы вставлять в разъём любой стороной, как сейчас в случае USB Type-C, привело бы к двукратному увеличению стоимости самого разъёма.

«[Штекер] USB, который мог бы правильно подключаться в обоих направлениях, потребовал бы удвоения проводов и цепей, что удвоило бы стоимость», — заявляет Аджай Бхатт.

На момент своего появления USB-разъём был нацелен на замену гигантских (по современным стандартам) последовательных и параллельных портов. Вместе с тем, он также успешно вытеснил более быстрый, но более дорогой стандарт FireWire от Apple. За прошедшие годы интерфейс USB существенно трансформировался и был модифицирован, чтобы соответствовать своему названию и стать действительно универсальным стандартом. Сейчас, посредством адаптеров, он может заменять даже некоторые другие разъёмы, такие как Ethernet. Более того, современный стандарт USB Type-C предлагает удобство обратимости разъёма и одновременно имеет ряд других преимуществ, таких как увеличенная пропускная способность и возможность передавать больше энергии. Учитывая, что стандарт Intel Thunderbolt 3 использует такой же разъём, а порт USB Type-C может использоваться и для зарядки батареи мобильных устройств. Уже сейчас встречаются ноутбуки, оснащённые исключительно такими портами.

Источник: The Verge

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