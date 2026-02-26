Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?

Индийский YouTube-блогер Сахил Кароул смог заранее получить новый смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнил его фото-возможности с Apple iPhone 17 Pro Max и Vivo X300 Pro. Необработанные снимки на короткое время появились в Samsung Cloud, но компания быстро их удалила. Часть 24-мегапиксельных фото удалось сохранить до ограничений доступа.

Сравнение Samsung Galaxy S26 Ultra с iPhone 17 Pro Max

В тесте участвовали основные камеры и телефото модули (5× у Galaxy S26 Ultra против 4× у iPhone 17 Pro Max). Снимки демонстрируют, что Samsung выбирает сдержанную и более реалистичную передачу цветов. Это подчеркнул и известный инсайдер Ice Universe.

В кадре с логотипом отеля iPhone обеспечил значительно более высокий контраст, тогда как изображение Samsung выглядит ближе к тому, как объект выглядит в реальности. В то же время фото с S26 Ultra может потребовать дополнительного редактирования, чтобы лучше «зайти» в соцсетях.

Сравнение Samsung Galaxy S26 Ultra с Vivo X300 Pro

Сравнение с Vivo X300 Pro, оснащенным камерой с оптикой Zeiss, показало еще более заметную разницу. Предположительно, устройство работало не в нейтральном режиме Zeiss, а в стандартном Vivid. В этом режиме X300 Pro формирует насыщенные, контрастные снимки, которые Galaxy S26 Ultra не воспроизводит.

Фактически выбор сводится к предпочтениям: Vivo предлагает яркие фото, готовые к публикации в соцсетях без обработки, тогда как Samsung делает ставку на естественность цветов.

Сложный красный

Съемка вазы с красными декоративными ягодами стала непростым тестом для всех трех моделей. У Vivo изображение оказалось слишком ярким и местами пересвеченным, а также с размытием в определенных зонах. Авторы теста отметили, что наиболее естественно сцену передал именно Galaxy S25 Ultra.

Новый режим 24 МП

Отдельно проверили новый 24-мегапиксельный режим S26 Ultra против 12 МП у S25 Ultra. При увеличении 24 МП демонстрирует очевидное преимущество в детализации. Алгоритмы ИИ также помогают сделать кадр более резким и менее шумным. В то же время фото с S25 Ultra выглядит более естественным и менее «обработанным».

Стоит учесть, что программное обеспечение в этом образце Samsung Galaxy S26 Ultra может еще не быть финальным, ведь коммерческая версия устройства выйдет 11 марта.

Источник: notebookcheck

