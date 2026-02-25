Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии

Во время февральского мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra. Как и обещали утечки, эта новинка получила несколько интересных функций.





Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra содержит 6,9-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением QHD+ (3120х1440 пикселей) и адаптивной частотой обновления изображения 1-120 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 2600 нит — как у S25 Ultra. Экран прикрывает Corning Gorilla Armor 2. Устройство имеет антибликовое покрытие, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 12 МП фронтальную камера. Заявлена поддержка S Pen, но без Bluetooth.

Главная новинка нынешнего флагмана — Privacy Display. Это аппаратное решение, позволяющее смартфону затемнять отдельные пиксели так, что под углом они выглядят черными. Функция работает вместе с интерфейсами программ: затемняет уведомления, всплывающие окна и поля ввода паролей. Режим можно включать вручную или доверить автоматическое включение во время поездок.





Samsung Galaxy S26 Ultra во всех регионах получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (2 ядра Oryon V3 Phoenix L до 4,74 ГГц + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M до 3,62 ГГц + GPU Adreno 840). На выбор пользователей доступны конфигурации с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Слот для карт памяти отсутствует.

Основная камера имеет сенсор 200 МП, как и в прошлом году, но с более широкой диафрагмой f/1.4. Также есть оптическая стабилизация изображения. Samsung заявляет о на 47% большем захвате света. Телефото модуль 10 МП с 3-кратным зумом получил меньший сенсор 1/3,94 дюйма (против 1/3,52 дюйма у S25 Ultra). Дальнобойный (5x) 50 МП телефото модуль имеет более широкую диафрагму f/2.9 — на 37% светлее. 50 МП ультраширокоугольный модуль остался без изменений.

Емкость аккумулятора на фоне китайских производителей выглядит не очень внушительно и составляет 5 000 мА-ч, как и в предыдущих Ultra. Зато мощность проводной зарядки выросла до 60 Вт (зарядный адаптер приобретается отдельно). По заявлению компании, это позволяет зарядить батарею от 0 до 75% за 30 минут. Поддерживаются беспроводная зарядка мощностью до 25 Вт (Qi 2.2) и реверсивная — 4,5 Вт. Смартфон стал немного тоньше (7,2 мм) и легче (214 г), он сохранил титановую рамку и заднюю панель с Gorilla Glass Victus 2.

Новый Samsung Galaxy S26 Ultra работает под управлением оболочки One UI 8.5 на базе Android 16. Программные возможности полагаются на ИИ. Photo Assist в Галерее позволяет быстро редактировать фото с помощью Galaxy AI, который также сортирует скриншоты. Creative Studio создает стикеры, открытки и обои из фото или эскизов. Audio Eraser теперь поддерживает YouTube, Netflix и Instagram — уменьшает фоновый шум и выделяет голоса. Call Screening отвечает на звонки, идентифицирует абонента и показывает текстовую расшифровку. Now Nudge и Now Brief предлагают контекстные подсказки на основе сообщений, писем и уведомлений.

Цена

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra доступен в цветах Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White, а также в эксклюзивных онлайн-версиях Silver и Pink Gold (через Samsung.com). Цены составляют:

12/256 ГБ — €1450 (64 999 грн ),

), 12/512 ГБ — €1650 (70 999 грн или 64 999 грн в рамках ограниченного предложения ),

), 16 ГБ/1 ТБ — €1950 (79 999 грн или 73 999 грн в рамках ограниченного предложения ).

Предзаказы на Galaxy S26 Ultra стартуют сегодня, а продажи — с 11 марта.





Источник: gsmarena

