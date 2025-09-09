Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099

Apple анонсировала iPhone 17 Pro и Pro Max, топовые модели в своей новой линейке iPhone 17, наряду с обычным iPhone 17 и «сверхтонким» iPhone Air.

Версия Pro возвращается к алюминиевому корпусу с защитным покрытием Ceramic Shield с обеих сторон, имеет самый большой аккумулятор среди всех iPhone (говорят, что заряда должно хватить на 39 часов воспроизведения видео) и может похвастаться тем, что Apple называет «плато камеры» на задней панели — наиболее очевидное нынешнее изменение наряду с «кричащим» мандариновым, или же оранжевым цветом. Это плато простирается дальше по корпусу, а не включает исключительно объективы. Дизайн несколько напоминает широкую панель камеры на телефонах Google Pixel. Что ж, на очереди Samsung с линейкой S26.

Камера в Pro все еще тройная, но есть одно существенное обновление: впервые модели оснащены 48-мегапиксельными сенсорами на всех трех камерах. Телеобъектив получил улучшение разрешения, на 56% больший сенсор и может обеспечить 8-кратный оптический зум. Селфи-камера предлагает новый 18-мегапиксельный сенсор, который использует Center Stage для динамического кадрирования каждого фото. Что касается видеосъемки, то iPhone 17 Pro добавляет поддержку записи ProRes RAW и Genlock.

Как и новый Air, iPhone 17 Pro и Pro Max работают на чипе A19 Pro, который якобы предлагает «вычислительную мощность уровня MacBook Pro», и имеют испарительную камеру для лучшего охлаждения.

Обе модели получили по 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, но впервые Pro Max предлагается в версии до 2 ТБ.

6,3-дюймовый Pro и 6,9-дюймовый Pro Max доступны в трех цветах: серебряном, синем и оранжевом.

Стоимость iPhone 17 Pro стартует от $1099, Pro Max — от $1199. Предварительные заказы открываются в эту пятницу, а полноценные продажи стартуют 19 сентября.