Первый в мире микрокомпьютер Q1 выставили на аукцион по цене $32 тыс.

Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу компьютер Q1. Это устройство считается первым в мире микрокомпьютером. Что интересно, его случайно нашли уборщики Кингстонского университета в Лондоне в ящиках для хранения разного старого хлама. Там также нашли более позднюю версию компьютера и принтер.

Q1 считается первым в мире полноценным, автономным микрокомпьютером со встроенным экраном и клавиатурой. Он был создан компанией Q1 Corporation из Нью-Йорка и основан на процессоре Intel 8008 вместо громоздких логических схем TTL и базе проводных транзисторов. Эта микропроцессорная архитектура позволила Q1 похвастаться возможностями, которые обычно были тогда свойственны для более крупных систем. Однако Q1 не имел коммерческого успеха. Его крупнейшим заказчиком было космическое агентство NASA, а экспорт был очень незначительным.

Как бы там ни было, благодаря находке аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу следующие устройства:

настольный микрокомпьютер Q1 1972 года выпуска, который имеет встроенную клавиатуру, экран и принтер;

Q1 Lite с 1976 года, который является упрощенной версией без принтера и добавленной цифровой клавиатуры;

настольный компьютерный принтер Q1, предназначенный для работы с Q1 Lite. Будучи сделанным из металла, принтер значительно тяжелее современных устройств.

Все устройства внешне выглядят неплохо, хотя, учитывая их немалый возраст, имеют некоторые косметические дефекты — следы износа на обесцвечивании. Однако все клавиши на месте. При этом работоспособность систем не проверяли, поэтому все они продаются в состоянии «как есть».

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На момент подготовки материала цена версии Q1 с принтером составляет $32000. Ставки еще принимаются — аукцион продлится еще более 6 часов.

Источник: newatlas