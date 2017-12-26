По данным Counterpoint, в третьем квартале HMD Global отгрузила более 16 млн телефонов Nokia, 13,5 млн из них – обычные модели

В этом месяце исполнился ровно год с тех пор как компания HMD Global получила права на выпуск смартфонов под брендом Nokia и принялась возрождать легендарную марку. И, похоже, за этот год HMD Global все же удалось добиться определенных успехов и показать неплохие темпы наращивания продаж, но есть нюансы.

По крайней мере, если верить аналитикам Counterpoint, подсчитавшим, что по итогам третьего квартала 2017 года было реализовано более 16 млн телефонов под брендом Nokia. Что касается нюансов, по данным Counterpoint Research, смартфонов с ОС Android было реализовано только 2,8 млн, тогда как остальные 13,5 млн составили продажи обычных сотовых телефонов. Какую именно роль в этом всем сыграла обновленная модель Nokia 3310, но, вероятно, ее вклад в эту внушающую цифру весьма значителен.

По итогам третьего квартала Nokia HMD Global вышла на третье место по продажам обычных сотовых телефонов и на шестнадцатое место среди производителей смартфонов. В целом это можно считать неплохим результатом.

С момента запуска первого Android-смартфона Nokia 6 в начале этого года устройства этой марки получают в основном хорошие отзывы.

Напомним, всего пока в обновленном семействе Nokia выпущено шесть моделей Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8. Ранее данные Counterpoint указывали, что по итогам первого полугодия смартфонов Nokia было продано 1,5 млн. То есть, за квартал HMD Global удалось впечатляющее нарастить продажи. Все указывает на то, что по итогам этого квартала HMD Global тоже не должна разочаровать. И производитель наверняка будет делать все для дальнейшего наращивания продаж. По слухам, в начале следующего года (CES 2018 или MWC 2018) нас ждет анонс нового флагманского смартфона Nokia 9, который должен получить дисплей OLED диагональю 5,5 дюйма и 128 ГБ флэш-памяти.

Источник: Gizmochina