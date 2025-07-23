Почему материя «выжила» в столкновении с антиматерией? Ученые близки к разгадке нарушения симметрии Вселенной

Материя во Вселенной преобладает над антиматерией. Этот вопрос уже длительное время волнует ученых со всего мира.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Новое исследование китайских ученых из Института Цзундао Ли (TDLI) при Шанхайском университете предполагает значительные эффекты нарушения CP-симметрии во время распада очарованных барионов. Это может помочь ответить на вопрос, почему материя во Вселенной преобладает над антиматерией.

Предыдущие исследования выявляли неожиданно значительное нарушение CP-симметрии при распаде очарованных мезонов. Однако аналогичные исследования с очарованными барионами дали не такие однозначные оценки.

В связи с этим профессор Сяо-Ган Хэ и доктор Цзя-Вэй Лю из Института Цзундао Ли применили теорию симметрии ароматов SU(3) в сочетании с процессом, называемым обратным рассеянием в конечном состоянии. Результаты этого исследования предполагают, что нарушение CP-симметрии при распаде очарованных барионов может быть значительно более выраженным, чем предполагалось.

Исследователи подчеркивают, что обратное рассеивание играет ключевую роль в явлениях возбуждения CP-симметрии. Этот механизм способствует эффективному повторному взаимодействию между частицами, генерируя мощные фазы, необходимые для нарушения CP-симметрии. Предполагаемая асимметрия материи и антиматерии в распадах очарованных барионов может достигать уровня одной тысячной, что значительно превышает предыдущие теоретические оценки.

«Исследование нарушения CP-симметрии в области очарованных субатомных частиц открывают новые пути для экспериментальных исследований и позволяют глубже понять фундаментальные механизмы, лежащие в основе асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Это открывает важные возможности для дальнейшей проверки Стандартной модели и потенциальных открытий в области новой физики», — объясняет руководитель отделения физики элементарных частиц и ядра в Институте физики элементарных частиц, профессор Сяо-Ган Хэ.

Результаты исследования открывают перспективы для экспериментальной проверки. В настоящее время такие эксперименты, как BESIII, LHCb и Belle II, уже имеют определенные возможности обнаружения. Ожидается, что будущая китайская установка Super Tau-Charm Facility (STCF) значительно повысит чувствительность, обеспечивая постоянную поддержку передовым исследованиям физического сообщества.

Источник: SciTechDaily