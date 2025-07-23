tyzhden shi
Новости Наука и космос 23.07.2025 comment views icon

Почему материя «выжила» в столкновении с антиматерией? Ученые близки к разгадке нарушения симметрии Вселенной

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Почему материя «выжила» в столкновении с антиматерией? Ученые близки к разгадке нарушения симметрии Вселенной

Материя во Вселенной преобладает над антиматерией. Этот вопрос уже длительное время волнует ученых со всего мира.

Новое исследование китайских ученых из Института Цзундао Ли (TDLI) при Шанхайском университете предполагает значительные эффекты нарушения CP-симметрии во время распада очарованных барионов. Это может помочь ответить на вопрос, почему материя во Вселенной преобладает над антиматерией

Предыдущие исследования выявляли неожиданно значительное нарушение CP-симметрии при распаде очарованных мезонов. Однако аналогичные исследования с очарованными барионами дали не такие однозначные оценки. 

В связи с этим профессор Сяо-Ган Хэ и доктор Цзя-Вэй Лю из Института Цзундао Ли применили теорию симметрии ароматов SU(3) в сочетании с процессом, называемым обратным рассеянием в конечном состоянии. Результаты этого исследования предполагают, что нарушение CP-симметрии при распаде очарованных барионов может быть значительно более выраженным, чем предполагалось. 

Чому матерія "вижила" у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Распад может вызвать эффекты нарушения CP-симметрии на порядок сильнее, чем предполагалось ранее, как показано на двух диаграммах кварков слева/Science China Press

Исследователи подчеркивают, что обратное рассеивание играет ключевую роль в явлениях возбуждения CP-симметрии. Этот механизм способствует эффективному повторному взаимодействию между частицами, генерируя мощные фазы, необходимые для нарушения CP-симметрии. Предполагаемая асимметрия материи и антиматерии в распадах очарованных барионов может достигать уровня одной тысячной, что значительно превышает предыдущие теоретические оценки.

«Исследование нарушения CP-симметрии в области очарованных субатомных частиц открывают новые пути для экспериментальных исследований и позволяют глубже понять фундаментальные механизмы, лежащие в основе асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Это открывает важные возможности для дальнейшей проверки Стандартной модели и потенциальных открытий в области новой физики», — объясняет руководитель отделения физики элементарных частиц и ядра в Институте физики элементарных частиц, профессор Сяо-Ган Хэ.

Результаты исследования открывают перспективы для экспериментальной проверки. В настоящее время такие эксперименты, как BESIII, LHCb и Belle II, уже имеют определенные возможности обнаружения. Ожидается, что будущая китайская установка Super Tau-Charm Facility (STCF) значительно повысит чувствительность, обеспечивая постоянную поддержку передовым исследованиям физического сообщества.

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Семейный офис соучредителя Binance Чанпэна Чжао запустит казначейскую компанию BNB в США
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых
Актер Clair Obscur: Expedition 33 хочет приобрести консоль — чтобы понять, кого озвучил
Впервые в истории: в Европе доля солнечной энергии превысила все другие виды
Выживание на Луне по-китайски: вода, топливо и кислород только из грунта и солнечного света
Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Epic Games бесплатно раздает Civilization 6 Platinum Edition — стратегия стоимостью более ₴1000
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»
Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе
Monobank создал скин карты в честь победы Усика — доступен только сегодня
Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом
Инфракрасные чернила добавляют невидимую информацию на предметы, которую можно прочитать смартфоном
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Bloomberg: Трампы заработали на криптовалютах $620 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить