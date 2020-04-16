PocketBook анонсировал выход 6-дюймового ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном E Ink Kaleido, релиз состоится в середине текущего года

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Сегодня компания PocketBook объявила о скором выходе нового ридера с цветным экраном E Ink Kaleido. Модель PocketBook 633 Color станет одним из первых ридеров с цветным экраном на основе новейшей технологии ePaper E Ink Print Color.

Новый ридер PocketBook 633 Color получит 6-дюймовый цветной экран E Ink Kaleido с плотностью пикселей 300 точек на дюйм, способный отображать 4096 цветов. Разработчики позиционируют модель как средство для чтения учебников, справочников, журналов, комиксов и другого богато иллюстрированного электронного контента.

Целевая аудитория — школьники, студенты, фанаты комиксов, преподаватели, а также читатели, интересующиеся деловой и научной литературой.

Подробные характеристики ридера PocketBook 633 Color с цветным экраном будут раскрыты позже, выход нового устройства запланирован на начало третьего квартала 2020 года по цене порядка 200 евро.

Напомним, что PocketBook является одним из крупнейших в мире производителей электронных ридеров на основе технологии E Ink. Компания была основана в 2007 году в Киеве, а с 2012 года ее штаб-квартира находится в Швейцарии. В 2012 году PocketBook представила электронный ридер с цветным экраном PocketBook Color Lux на основе матрицы E Ink Triton. На момент выхода эта модель была первой в мире, оснащенной цветным E Ink экраном и подсветкой.

Источник: PocketBook