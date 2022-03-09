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Поддержим ЗСУ: военные ОВГЗ уже доступны на сайте Приват24

Поддержим ЗСУ: военные ОВГЗ уже доступны на сайте Приват24

«ПриватБанк» открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты банка, которые готовы внести не менее 100 тысяч гривен.

Как это сделать?

  • Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)
  • В разделе «Услуги» найти меню «Ценные бумаги» и выбрать ОВГЗ
  • Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы по открытию счета в ценных бумагах и покупке бумаг.

Приобрести военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться на видео:

Больше информации на сайте банка https://privatbank.ua/ovdp.

Підтримаємо наші ЗСУ, придбавши облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24!


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