Поддержим ЗСУ: военные ОВГЗ уже доступны на сайте Приват24

«ПриватБанк» открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты банка, которые готовы внести не менее 100 тысяч гривен.

Как это сделать?

Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)

В разделе «Услуги» найти меню «Ценные бумаги» и выбрать ОВГЗ

Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы по открытию счета в ценных бумагах и покупке бумаг.

Приобрести военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться на видео:

Больше информации на сайте банка https://privatbank.ua/ovdp.

Підтримаємо наші ЗСУ, придбавши облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24!