Поддержим ЗСУ: военные ОВГЗ уже доступны на сайте Приват24

«ПриватБанк» открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты банка, которые готовы внести не менее 100 тысяч гривен.
Как это сделать?
- Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)
- В разделе «Услуги» найти меню «Ценные бумаги» и выбрать ОВГЗ
- Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы по открытию счета в ценных бумагах и покупке бумаг.
Приобрести военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться на видео:
Больше информации на сайте банка https://privatbank.ua/ovdp.
Підтримаємо наші ЗСУ, придбавши облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24!