Полиция и ФБР повсеместно используют распознавание лиц в базах данных водительских удостоверений





Согласно недавно появившимся документам, Иммиграционная и таможенная полиция США и ФБР активно используют технологию распознавания лиц в государственных базах данных водительских удостоверений. Сразу в нескольких штатах представители правоохранительных органов регулярно обращаются в местный департамент автотранспорта (DMV) с просьбами осуществить поиск по базе данных с миллионами фотографий.

В штате Юта, например, с 2015 по 2017 годы федеральные агенты и полицейские часто запрашивали базу данных водительских удостоверений, иногда несколько раз в день. Как отмечает The Washington Post, поиски с использованием технологии распознавания лиц осуществлялись даже в случаях незначительных преступлений, таких как мелкие кражи. Для этого достаточно было отправить официальный запрос по электронной почте.

В документах, полученных Джорджтаунским университетом, содержатся сведения о том, что штаты Юта, Вермонт и Вашингтон постоянно сотрудничали с правоохранительными органами. Власти Вермонта заявили, что больше не используют такое программное обеспечение, а в Вашингтоне отметили, что по закону для доступа к базам данным требуется постановление суда.

Правоохранительные органы годами использовали технологию распознавания лиц для отслеживания подозреваемых, но эксперты и правозащитники подвергли сомнению достоверность таких систем. Исследования показали, что некоторые системы могут быть предвзятыми по отношению к людям, у которых цвет кожи отличный от белого. Между тем, в некоторых городах решили взять под контроль использование этой технологии. В мае этого года Сан-Франциско первым в стране запретил использование систем распознавания лиц в пределах города. В конце июня его примеру последовал Сомервиль.

Источник: The Verge