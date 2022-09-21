Полюса Земли можно «дешево» охладить на 2 °C: понадобятся тонны диоксида серы и сотня самолетов

Новое исследование доказывает, что понизить температуру Арктики и Антарктики, а также остановить повышение уровня моря можно при помощи распыления аэрозоля (SAI) с теплоотражающими частицами в атмосферу над полюсами.

SAI – идея, вдохновленная охлаждающими эффектами, которые обычно следуют за крупными извержениями вулканов. После выброса в воздух огромного количества пыли, пепла и диоксида серы, первые две субстанции создают кратковременный охлаждающий эффект, а последняя поднимается высоко в стратосферу, где, соединяясь с молекулами воды, превращается в частицы сернистой кислоты и усиливает эффект охлаждения поверхности, отражая солнечное излучение.

Теоретически это можно реализовать и искусственным путем — просто самолеты с большой высоты должны распылить в атмосферу диоксид серы. Конечно, распыленный аэрозоль будет возвращаться на землю в виде кислотных дождей и это вряд ли станет полезным явлением для животных, растений и людей.

Попытки исследования и моделирования SAI распространены по всему миру, однако большая часть ученых хочет попытаться сделать это именно на полюсах, где последствия изменения климата ощущаются сильнее всего — они нагреваются в несколько раз быстрее, чем другие региона мира, что провоцирует таяние и разрушение ледников. Понятно, что ученые не стремятся наполнять воздух серой и заливать местную фауну кислотными дождями, однако, если брать во внимание то, что летний лед в Арктике может полностью исчезнут к 2050 году, приходится выбирать меньшее зло.

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В одном из исследований, посвященных «замораживанию» полюсов предлагается номинально охладить Арктику и Антарктику на 2 ° C (при этом, арктические температуры уже выросли более чем на 3°C за последние 50 лет). Инъекции аэрозоля с диоксидом серы планируют распылить на 60-й параллели, примерно на широтах Осло, Хельсинки, Гомера, Аляски и Магадана, Сибири в Северном полушарии и на уровне южной оконечности Патагонии в Южном полушарии. Именно на этих широтах тропосфера находится ниже, поэтому работы можно выполнить дешевле, не поднимая самолеты слишком высоко. Выбранная для исследования высота составляет 13 км.

Чтобы достичь результата в 2°C в год на каждый полюс необходимо распылять 6,7 миллиарда килограмм диоксида серы. Для участия в эксперименте рассматривались военные самолеты-заправщики, однако они не могут достигать заданных высот без значительного снижения полезной нагрузки. Альтернатива — специально построенный стратостат под названием SAIL-43K, упрощенная версия самолета, ранее предназначенного для выполнения подобных миссий SAI ближе к экватору.

Такой авиатранспорт сможет пронести 76 190 кг полезной нагрузки в каждой миссии. Для достижения заданного результата проекту потребуется 125 специально построенных SAIL-43K, совершающих в общей сложности 1458 вылетов в день в течение четырехмесячного периода распыления на каждом полюсе. Самолеты должны будут взлететь, набрать высоту за 30 минут, сбросить груз диоксида серы за 2 минуты, в течении получаса вернуться и провести следующий час, снова загружаясь и дозаправляясь для следующей миссии.

В Северном полушарии есть много аэродромов, пригодных для таких операций, а вот на юге ситуация сложнее. В Южной Патагонии всего пара аэродромов с подходящими взлетно-посадочными полосами – правда, они расположены на широтах ближе к 54°. Впрочем, команда подсчитала, что они получат лучшие результаты, просто выпуская диоксид серы на этой широте, чем летя примерно на 907,48 км на юг, чтобы достичь 60°.

Но и эти аэропорты требуют модернизации, так как им в общей сложности придется выполнять не менее 110 операций в час. Обновление займет примерно столько же времени, сколько разработка и производство 125 самолетов — около 15 лет с момента принятия решения о реализации плана.

Исследователи отмечают, что в сравнении с другими стратегиями по спасению полюсов в денежном выражении их проект имеет «относительно низкую стоимость» — около 11 миллиардов долларов США в год (в долларах 2022 года).

В целом проект по «повторной заморозке» полюсов вполне реален, однако для его реализации необходимо мировое одобрение того, что повышение уровня моря опаснее, чем последствия распыления диоксида серы для населения, животного и растительного мира регионов, где будет реализована идея SAI.

Источник: Newatlas