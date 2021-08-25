



Возможность оставлять отзывы о различных достопримечательностях, ресторанах и других посещенных местах появилась в Apple Maps вместе с выходом iOS 14. Ранее карты полагались на сторонние сервисы, такие как Foursquare, Yelp и TripAdvisor, чтобы продемонстрировать рейтинг различных локаций для пользователей. Впрочем, чтобы оставить собственный отзыв, приходилось загружать вышеупомянутые приложения.

Как правило, новые фишки Apple Maps сперва становятся доступными в США, а затем уже в других регионах. Однако, в случае с отзывами компания решила сначала протестировать функциональность в некоторых странах Европы, а затем Азии и Латинской Америки. И только теперь появилась информация, что нововведение заработало в США и Канаде (необходимо, чтобы iPhone работал под управлением iOS 14 или новее).

Пользователи могут поставить лайк или дизлайк выбранному заведению. Написать развернутый отзыв пока что нельзя. Зато можно загрузить собственные фотографии. К сожалению, нет информации, когда Apple планирует запустить функциональность в большем количестве стран.

Источник: 9to5mac