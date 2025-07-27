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Новости Авто 27.07.2025 comment views icon

Porsche в заложниках: Билл Гейтс 13 лет ежедневно платил по $28 за авто своей мечты, которым не мог пользоваться

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Porsche в заложниках: Билл Гейтс 13 лет ежедневно платил по $28 за авто своей мечты, которым не мог пользоваться

Билл Гейтс всегда увлекался автомобилями. Он не признавал идеи ездить с водителем — за рулем ему нравилось быть лично. Особенно он любил Porsche. Любимцем стал Porsche 959, который Гейтс привез в США еще в 1988 году, несмотря на то, что авто не соответствовало требованиям по выбросам и безопасности, которые тогда действовали.

Автомобиль Porsche 959 Komfort был техническим прорывом: 2,85-литровый оппозитный мотор с двумя турбинами, полный привод, электронно управляемая подвеска. И все это в легком и чрезвычайно быстром кузове. На то время это был самый быстрый серийный автомобиль, допущенный к дорогам общего пользования.

Авто было еще и очень редким: Porsche выпустила всего 337 экземпляров. И Гейтс не смог удержаться. Он купил машину, зная, что она не соответствует требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), а также стандартам безопасности Администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA).

В результате машину задержали в порту Сиэтла. К счастью, ее не уничтожили, но и не разрешили ввезти в страну. Она оставалась на складе. Гейтсу пришлось платить по $28 ежедневно за хранение авто, и он платил. Ежедневно. В течение 13 лет.

В итоге, сумма превысила $133 тыс., это уже было более половины стоимости самого автомобиля (тогда Porsche 959 стоил около $225 тыс.). Но Гейтс не отказался — он дождался.

 

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13 августа 1999 года в США вступила в силу федеральная поправка Show and Display. Она разрешила ввозить в страну автомобили, имеющие историческую или техническую ценность, даже если они не соответствуют стандартам безопасности и выбросов. Но с ограничением: их разрешено использовать не более 2500 миль (4 тыс. км) в год, и преимущественно для выставок или коллекций.

В 2001 году, после 13 лет ожидания и $133 тыс. штрафов, Билл Гейтс наконец-то забрал свою Porsche 959 домой.

Сегодня такие машины — мечта коллекционера. Их рыночная стоимость доходит до $1,5 млн. История Гейтса — не только об авто, но и об упрямстве, любви к технологиям и способности ждать, когда действительно того стоит.

Источник: autoevolution

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