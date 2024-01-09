Представлена ​​финальная версия стандарта Wi-Fi 7 и спецификация DisplayPort 2.1a

Wi-Fi Alliance представила финальные характеристики Wi-Fi 7, которые получат сертифицированные устройства. Также представлен новый логотип сертифицированного Wi-Fi 7. Устройства с ним гарантированно получат следующие функции:

Каналы 320 МГц – доступны в странах, где для Wi-Fi разрешен диапазон 6 ГГц

Multi-Link Operation (MLO) – позволяет устройствам передавать и получать данные одновременно через несколько каналов для увеличения пропускной способности, уменьшения задержки и большей надежности

Модуляция 4K QAM – обеспечивает на 20% более высокую скорость передачи, чем 1024 QAM

512 Compressed block-ack – улучшает эффективность и уменьшает затраты

Multi-RU – улучшает гибкость для планирования ресурсов диапазона для повышения эффективности

Triggered Uplink Access – оптимизирует доступ ко входной линии связи для размещения чувствительных к задержке потоков и улучшения QoS

Готовность к чрезвычайным ситуациям (EPCS) – бесперебойная работа служб безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям (NSEP) при условии приоритета и качества основных функций Wi-Fi.

Сертификат гарантирует обратную совместимость устройств и поддержку до 16 антенн. Сертификат уже получил беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 7 BE200, представленный на тестовом стенде Wi-Fi 7. Представители Intel, Qualcomm, Mediatek и TP-Link высказались о важности сертификации. Несмотря на позднее представление сертификации на рынке, уже есть несколько совместимых устройств, в том числе смартфоны OnePlus 12, некоторые компьютеры и будущие Samsung Galaxy S24, презентация которых ожидается 17 января.

Также в рамках CES 2024 года VESA представила спецификацию DisplayPort 2.1a. Кабели со спецификацией DP54 UHBR обеспечат максимальную пропускную способность 54 Гбит/с с длиной до 2 метров. Стандарт фактически удваивает длину пассивного кабеля для соединений источника с дисплеем UHBR13.5, ранее поддерживаемым только через кабель DP80 UHBR. VESA также опубликовала новую спецификацию протокола Automotive Extension Services для DisplayPort 2.1a и последнюю версию спецификации Embedded DisplayPort (eDP) VESA 1.5a и впервые установила спецификацию для дисплеев транспортных средств, позволяющую достичь стандарта безопасности ISO 26262 ASIL-D.

Источники: Tom`s Hardware, TechPowerUp

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