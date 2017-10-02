Президент подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №299/2017 «О создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности». Его текст опубликован на сайте Администрации президента.

В указе содержится поручение создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинету министров Украины предстоит профинансировать мероприятия, связанные с реализацией данного документа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, в июне этого года в Европейском Союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

«С момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) прошло 18 месяцев. Однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями УВЗСТ», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы представительства ЕС в Украине, европейские эксперты, работая вместе с украинской властью, еще в 2015 году подготовили соответствующие законопроекты. Однако по состоянию на июнь 2017 года они находились на рассмотрении Министерства экономического развития Украины.

Источник: RBC