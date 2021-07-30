Приложение для офф-роуда Gaia GPS получило поддержку Android Auto

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Весной этого года на платформе Android Auto начали появляться картографические приложения сторонних разработчиков. Таким образом у пользователей возникла альтернатива Google Maps. Одними из первых стали доступны программы Waze, Sygic, TomTom NaviGo и другие.

Очередным пополнением в списке стало приложение Gaia GPS. Это популярный сервис для любителей офф-роуда. Пользуются им не только владельцы автомобилей с повышенной проходимостью, но и рулевые лодок, мотоциклисты, пешие туристы, скалолазы, любители зимних видов спорта и прочие энтузиасты. Бета-версия приложения v2021.6 добавляет поддержку Android Auto. Благодаря этому пользователи могут использовать навигацию для сохраненных маршрутов на мультимедийном дисплее автомобиля.

На сайте Gaia есть инструкция по использованию сервиса в связке с Android Auto. Для того, чтобы загрузить бета-версию Gaia GPS, необходимо принять участие в программе тестирования.

Источник: Android Police