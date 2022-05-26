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«ПриватБанк» фиксирует оживление потребительского спроса — украинцы больше покупают одежды, техники, чаще посещают кафе и рестораны

«ПриватБанк» фиксирует оживление потребительского спроса — украинцы больше покупают одежды, техники, чаще посещают кафе и рестораны

«ПриватБанк» поделился данным собственного исследования, указывающего на оживление потребительского спроса. Специалисты банка проанализировали количество и объем оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминали и выделили несколько обнадеживающих тенденций.

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  • По сравнению с первым месяцем войны, когда подавляющая часть безналичных оплат за товары и услуги приходилась на продовольствие и медикаменты, в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания.
  • В первой половине мая доля оплат покупок продовольствия в сети терминалов «ПриватБанка» снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек – с 12,5% до 8%.
  • Вместе с тем доля оплат в кафе и ресторанах в первой половине мая против марта выросла с 2,5% до 4,3%, в магазинах одежды и обуви с 6% до 7,5%, а в сетях электроники и бытовой техники — с 5 % до 6,5%.
  • По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами обновления рынка стали магазины одежды и обуви. Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек. Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после понижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.
  • Розничные сети питания и фармации испытали меньшее влияние войны: после снижения количества работающих продуктовых магазинов на 37% уже возобновили работу 22%, а из 40% остановивших работу с началом войны аптек — 18% уже возобновили работу.
  • Возобновление объемов безналичных оплат обусловлено, прежде всего, активностью микро и малого бизнеса. Если в марте снижение объемов безналичных оплат из-за терминалов «ПриватБанка» в небольших торговых точках составляло 62%, то уже в первой половине мая объемы продаж возросли и вернулись к довоенным показателям и даже превысили их.

В апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов «ПриватБанка» выросло на 18% по сравнению с мартом — со 124 до 146 млн транзакций в результате активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.


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