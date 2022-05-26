«ПриватБанк» фиксирует оживление потребительского спроса — украинцы больше покупают одежды, техники, чаще посещают кафе и рестораны

По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами обновления рынка стали магазины одежды и обуви.

Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек.

Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после понижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.