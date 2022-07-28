«ПриватБанк» и MoneyGram запустили сервис прямых переводов на гривневые счета банков-партнеров MoneyGram в Украине

ПриватБанк и MoneyGram запустили в Украине новый сервис, благодаря которому украинцы смогут получать переводы MoneyGram прямым зачислением на гривневые счета ПриватБанка и других банков–партнеров MoneyGram в Украине.

Для быстрого получения перевода стоит предоставить отправителю IBAN гривневой карты ПриватБанка (или другого украинского банка) имя и фамилию получателя латиницей. После отправки перевода деньги будут автоматически зачислены на карту, а клиент получит уведомление о зачислении средств.

«Во время войны мы не останавливаемся ни на минуту и ​​работаем с партнерами над совершенствованием существующих и созданием новых инновационных сервисов для украинцев, позволяющих поддерживать украинцев из любой точки мира – говорит руководитель департамента международных переводов ПриватБанка Мария Страшко. Благодаря использованию самых современных технологий, мы сделали получение международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя».

Автоматически зачисляться на карты ПриватБанка или других банков будет и денежная помощь украинцам от международных организаций, выплачиваемая через MoneyGram. Теперь украинцам не нужно ждать контрольного номера перевода от международной организации и обращаться в отделения банков для получения перевода.

Реквизиты счета IBAN карты ПриватБанка можно узнать в Приват24, воспользовавшись меню «Сервисы» → «Переводы» → «SWIFT» → «Реквизиты», в терминале самообслуживания: сверху справа нажмите «Настройки» –> «Получить реквизиты карты» –> вставьте Картку выплат → введите ПИН-код –> нажмите «Распечатать» или в Чате поддержки онлайн по тегу «реквизиты».

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На карты ПриватБанка переводы MoneyGram засчитываются автоматически 24/7/365 (даже в выходные и праздничные дни). Скорость зачисления перевода MoneyGram на карты других украинских банков зависит от работы СЭП НБУ и банка получателя, максимальный срок до 3 рабочих дней.