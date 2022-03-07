«ПриватБанк» отменяет комиссию за зачисление SWIFT-переводов из-за границы — до 11 марта

«ПриватБанк» в условиях военного положения анонсировал очередную благородную инициативу — банк временно отменяет комиссию за зачисление SWIFT-переводов из-за границы. Специальные льготные условия будут действовать до 11 марта.

Скасували комісію за зарахування SWIFT-переказів з-за кордону. Пільгові умови діятимуть до 11 березня. 💸 Детальніше про перекази: https://t.co/VGr2YAIsFe — PrivatBank (@privatbankua) March 7, 2022

SWIFT (сокращенно от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Ее услугами пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах. Благодаря SWIFT банки быстро и безопасно переводят друг другу платежи. И в нынешних условиях войны с россией SWIFT — один из основных способов оперативно переводить деньги.

Подробнее о переводах SWIFT можно узнать на сайте «ПриватБанка». На прошлой неделе ЕС в рамках санкций проти рф из-за войны против Украины отключил от SWIFT семь российских банков и ввел запрет на поставку в россию банкнот евро.