ПриватБанк ограничил переводы на предпринимательскую карту ФОП — платежи свыше 30 000 гривен в месяц блокируются





ПриватБанк ввел ежемесячный лимит на переводы по банковской карте ФОП на уровне 30 000 гривен — при превышении порога платежи по номеру карты просто блокируются, а деньги автоматически возвращаются отправителю, обратил внимание сайт AIN.

Карта «Ключ к счету» — это физическая пластиковая карта, привязанная к специальному расчетному счету (код счета — 2600), который открывается в обязательном порядке для осуществления предпринимательской деятельности. Она выглядит как обычная банковская карточка и имеет свой номер. С ее помощью можно снимать наличные из банкоматов или оплачивать покупки. И хотя для проведения платежей рекомендуется использовать номер банковского счета IBAN, до недавнего времени проводить денежные переводы можно было и по номеру карты-ключа без каких-либо ограничений. Правда, такие платежи проводились немного дольше, чем операции с использованием номера счета IBAN.

12 марта ПриватБанк ввел ежемесячный лимит на переводы по номеру карты-ключа. Что примечательно, явным образом — отдельным пресс-релизом или рассылкой — об этом достаточно важном изменении клиентов не проинформировали. Они узнали об этом уже по факту, когда платежи стали блокироваться.

По новым правилам, сумма средств, которую ФОП может получить по номеру своей карты-ключа в месяц не должна превышать 30 000 гривен. Все платежи сверх этого лимита теперь будут блокироваться, а средства — автоматически возвращаться отправителю. Чтобы провести платеж сверх лимита, необходимо будет провести не по упрощенной схеме, а полноценно с использованием номера расчетного счета IBAN и заполнением всех реквизитов. Здесь важно понимать, что лимит на переводы по номеру карты ФОП вводится не на максимальную сумму разового платежа, а на весь оборот за месяц.

В ПриватБанке новые ограничения объяснили требованиями финмониторинга.