ПриватБанк станет партнером платежной системы UnionPay в Украине
ПриватБанк и компания UnionPay International подписали протокол о намерениях, предусматривающий долгосрочное стратегическое сотрудничество между двумя организациями и приход платежной системы UnionPay, являющейся конкурентом именитых Visa и MasterCard, в Украину.
Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, в первую очередь партнерство банка и платежной системы UnionPay поспособствует развитию инфраструктуры приема безналичных платежей и внедрения новых инновационных платежных сервисов в Украине.
В рамках сотрудничества с UnionPay на первом этапе ПриватБанк рассматривает возможность запуска в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов банка. Кроме того, банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей. Что конкретно это будут за сервисы, пока не сообщается.
- UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay, развивающей одноименную платежную систему, и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая.
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- Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличности в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Например, более половины POS-терминалов и около половины банкоматов в Венгрии принимают карты UnionPay. UnionPay также принимается примерно в половине банкоматов и более 10 000 торговых точек в Чешской Республике. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.