ПриватБанк станет партнером платежной системы UnionPay в Украине

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ПриватБанк и компания UnionPay International подписали протокол о намерениях, предусматривающий долгосрочное стратегическое сотрудничество между двумя организациями и приход платежной системы UnionPay, являющейся конкурентом именитых Visa и MasterCard, в Украину.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, в первую очередь партнерство банка и платежной системы UnionPay поспособствует развитию инфраструктуры приема безналичных платежей и внедрения новых инновационных платежных сервисов в Украине.

В рамках сотрудничества с UnionPay на первом этапе ПриватБанк рассматривает возможность запуска в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов банка. Кроме того, банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей. Что конкретно это будут за сервисы, пока не сообщается.