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ПриватБанк: В мае украинцы активнее расплачивались картами за еду и технику, а также чаще посещали кафе, рестораны и АЗС

ПриватБанк: В мае украинцы активнее расплачивались картами за еду и технику, а также чаще посещали кафе, рестораны и АЗС

В мае 2022 года по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими картами. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн ​​в мае 2022 года). Соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле 2022 года).

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Подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания – в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% от общего объема оплат покупок картами. В то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн) и сетях АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

«Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате, — говорит руководитель дирекции обслуживания бизнес. клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев. — На сегодняшний день безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными”.

Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес – по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%. Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысячи. При этом за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6300 новых POS-терминалов.


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