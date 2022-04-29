«ПриватБанк» завершил миграцию в «облако» и теперь полностью работает из Европы

«ПриватБанк», реагируя на новые угрозы военного времени, перенес свои дата-центры из Украины в Европу. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
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Слава Украине!
В «ПриватБанке» назвали эту миграцию одним из самых масштабных проектов в истории банка. В банке рассказали, что приступили к его реализации сразу после того, как НБУ разрешил банкам хранить и обрабатывать данные «облаках» (решение 8 марта 2022 г.). Это было сделано для минимизации зависимости от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины и риска его потери в результате войны. Ранее дата-центры «ПриватБанка» находились в Киеве и Днепре.
«Мы работали над миграцией наших ИТ систем из физического центра хранения данных в облако с целью минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования, расположенного в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.
В результате все основные приложения ПриватБанка были успешно перенесены в облачное хранилище, чтобы обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам (банковские услуги, обналичивание, прочее) в любой момент»
ПриватБанк
В ПриватБанке отдельно отмечают, что обычно такой объем работ — для проектов такой сложности и такого масштаба в «нормальном» проектном IT-цикле — выполняется 1,5 года и более. В то же время, учитывая войну в стране, специалисты работали в усиленном режиме и справились за 45 дней.
Ключевые факты о большой миграции «ПриватБанка» в «облако»:
- менее 45 дней понадобилось, чтобы все важные приложения безопасно разместить и запустить в работу по облачной среде
- перенесли 3500 серверов
- более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в облако
- более 270 важных приложений перенесено
- более 460 IT-специалистов ПриватБанка и подрядчиков работали над проектом.
Не секрет, что в последнее время банк очень часто проводил регламент, а перебои в работе сервисов «ПриватБанка» наблюдались чаще обычного. Впрочем, в банке это и не отрицают, однако отмечают, что клиенты не имели доступа к системам менее 5% времени (менее 50 часов) за этот период, тогда как банк работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
«Мы признаем, что в этот период некоторые наши клиенты сталкивались с проблемами при совершении платежей или карточных переводах, что случалось чаще обычного. Извиняемся за неудобства и просим понимания, ведь это все было ради наших клиентов и безопасности их средств. Теперь мы можем сказать, что эти работы завершены и все установлено»
ПриватБанк