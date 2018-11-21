«Пробили дно»: Разработчики картографического сервиса OpenStreetMap признали Крым частью РФ
Некоммерческий веб-картографический проект OpenStreetMap, данные которого используют Maps.me, Mapbox и другие бесплатные картографические приложения, недавно принял решение, являющееся откровенным плевком в лицо всему украинскому сообществу разработчиков и пользователей. Специальная рабочая группа OpenStreetMap окончательно определилась с географической принадлежностью Крыма и новой резолюцией отнесла украинский полуостров к РФ.
В соответствующем сообщении на сайте проекта говорится, что Крым является административной единицей РФ, а не Украины, и будет оставаться таковой до тех пор, пока эта территория будет подконтрольна России. При этом наземные границы Крыма на картах OpenStreetMap и дальше будут отображаться как «оспариваемые». До этого момента Крым на картах OpenStreetMap отображался одновременно и украинским, и российским.
Разработчики предостерегают от создания аккаунтов с целью внесения в карты «спорных изменений» и просят сообщать им о выявлении подобного рода нарушений политики сервиса.
Прокомментировать это довольно трудно, но мы просто обязаны довести эту информацию до вашего ведома, а пользоваться картами OpenStreetMap или нет, пусть каждый решает сам.
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Украинское сообщество разработчиков OpenStreetMap выразило свое несогласие с этим решением Data Working Group, подало жалобу, а также призвало украинцев и весь цивилизованный мир к соответствующей реакции.
Источник: OpenStreetMap