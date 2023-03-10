Продажи виниловых пластинок превысили продажи CD впервые с 1987 года

Виниловые пластинки снова пользуются высокой популярностью среди любителей музыки и переживают серьезное возрождение. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчёта Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Отмечается, что в прошлом году продажи виниловых пластинок в США превысили продажи компакт-дисков – 41 млн против 33 млн. Это произошло впервые с 1987 года.

Продажи виниловых пластинок постоянно росли на протяжении последних 16 лет. В настоящее время на их долю приходится 71% всех доходов от продажи физических музыкальных форматов. Темпы прироста также впечатляют. В то время как продажи на физических форматах в 2022 году в целом выросли на 4% и принесли доход в сумме $1,7 млрд, продажи винила составили $1,2 млрд, что на 17% превышает результат предыдущего года. В то же время продажи CD упали на 18%.

Возрождение интереса к виниловым пластинкам наблюдается и в других странах. Подобное превышение продаж винила над CD ранее в этом году зафиксировала Ассоциация продавцов продукции индустрии развлечений (ERA) в Великобритании. Прирост продаж винила также отмечен в Германии, Японии и Южной Корее.

Возрождению винила способствуют несколько факторов. Многие аудиофилы утверждают, что этот формат обеспечивает более теплый и ламповый звук по сравнению с цифровым. Ностальгия также играет роль для тех, кто пережил золотой век винила. Но и более молодые поколения также стимулируют продажи, восхваляя осязаемость формата и художественное оформление.

Несмотря на рост продаж винила, потоковая передача по-прежнему доминирует на рынке. По данным RIAA, на сервисы потоковой передачи музыки, такие как Spotify и Apple Music, приходилось колоссальные 84% от общего дохода от музыки в 2022 году. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 7%. Доход от стриминга достиг рекордного уровня в $13,3 млрд. Однако продажи цифровых загрузок продолжают снижаться. В этом году этот формат упал на 20% до $495 млн. В 2021 году продажи также сократились на 12%.

Источник: The Verge