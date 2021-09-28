Prometheus запустив новий безкоштовний курс «CS50: Вебпрограмування з Python та JavaScript» (це продовження курсу «CS50: Основи програмування»)
Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запустила новий курс «CS50: Вебпрограмування з Python та JavaScript». Це продовження курсу «CS50: Основи програмування» від Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих курсів для початкового опанування комп’ютерної майстерності.
Тривалість курсу складае 9 тижнів, він розрахований як на повних новачків, так і на тих слухачів, які вже мають невеликий стартовий досвід у вебпрограмуванні.
Курс «CS50: Вебпрограмування з Python та JavaScript» побудований як лекторій Гарвардського університету. Слухачі матимуть доступ до відеолекцій, записаних прямо в аудиторії, до конспектів, презентацій та завдань.
Програма курсу:
- HTML, CSS
- Git
- Python
- Django
- SQL, моделі та міграція
- JavaScript
- Користувацький інтерфейс
- Тестування, CI/CD
- Масштабування та безпека
Оригінал курсу – CS50’s Web Programming with Python and JavaScript під ліцензією Creative Commons доступний англійською мовою на сайті edX. Авторство курсу належить професору Девіду Малану, викладачу Брайану Ю та Гарвардському університету.
Українська версія курсу відповідає оригінальній версії 2020 року. Курс перекладено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
Джерело: Prometheus