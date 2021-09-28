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Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запустила новий курс «CS50: Вебпрограмування з Python та JavaScript». Це продовження курсу «CS50: Основи програмування» від Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих курсів для початкового опанування комп’ютерної майстерності.

Тривалість курсу складае 9 тижнів, він розрахований як на повних новачків, так і на тих слухачів, які вже мають невеликий стартовий досвід у вебпрограмуванні.

Курс «CS50: Вебпрограмування з Python та JavaScript» побудований як лекторій Гарвардського університету. Слухачі матимуть доступ до відеолекцій, записаних прямо в аудиторії, до конспектів, презентацій та завдань.

Програма курсу:

HTML, CSS

Git

Python

Django

SQL, моделі та міграція

JavaScript

Користувацький інтерфейс

Тестування, CI/CD

Масштабування та безпека

Оригінал курсу – CS50’s Web Programming with Python and JavaScript під ліцензією Creative Commons доступний англійською мовою на сайті edX. Авторство курсу належить професору Девіду Малану, викладачу Брайану Ю та Гарвардському університету.

Українська версія курсу відповідає оригінальній версії 2020 року. Курс перекладено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Джерело: Prometheus