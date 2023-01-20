Прощай, гель-лак. Ученые выяснили, что УФ-лампа для маникюра вызывает повреждение ДНК, мутации и повышает риск развития рака кожи

С момента появления на рынке в 2010 году маникюр с покрытием гель-лака стал основным продуктом в салонах красоты по всему миру и легко понять почему. По сравнению с обычным лаком для ногтей, гелевый более устойчив к повреждениям, долго сохраняет свой блеск и упрощает процедуру из-за возможности быстрого высыхания.

Все эти преимущества доступны благодаря использованию ультрафиолетового света, который активирует химические вещества внутри гель-лака, что приводит к его быстрому затвердеванию. И хотя опасность ультрафиолетового излучения – особенно во время загара – хорошо известна, ранее ученые не изучали, как использование УФ-ламп может повлиять на кожу человека.

Устройства, используемые в маникюрных салонах, излучают другой спектр ультрафиолетового света, чем, например, солярии. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего решила изучить устройства после того, как прочла статью об участнице конкурса красоты, у которой диагностировали редкую форму рака кожи на пальце.

Используя различные комбинации клеток людей и мышей, исследователи обнаружили, что один 20-минутный сеанс с УФ-лампой привел к гибели 30% клеток в чашке Петри; три последовательных 20-минутных сеанса показали отмирание от 65 до 70% открытых клеток.

Среди остальных клеток отмечены признаки повреждения митохондрий и ДНК, а также мутации, наблюдавшиеся у пациентов с раком кожи.

«Результаты наших экспериментов и предварительные доказательства убедительно свидетельствуют о том, что излучение маникюрных УФ-ламп может повлечь за собой рак на руках, а также подобно солярию может увеличить риск рака кожи на ранней стадии», — пишут ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications во вторник.

Ученые говорят, что необходимо более длительное эпидемиологическое исследование, прежде чем они смогут окончательно подтвердить, что использование УФ-сушилок для лака приводит к повышенному риску рака кожи, добавляя, что «вероятно, такие исследования займут минимум десять лет, после чего будет проинформирована общественность» .

Источник: Engadget