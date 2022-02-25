Проти українців почалася фішингова атака

Проти громадян України почалася нова атака. На цей раз в – в кібернетичному просторі. Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України.

Зазначається, що в рамках фішингової атаки на електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Також розсилки подібних повідомлень можуть здійснюватися й через месенджери.

«Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації!» — повідомляють у пресслужбі ВРУ.

Українців закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять пам’ятати про кібергігєну.