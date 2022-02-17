Прототип «солнечного» электромобиля Aptera обогнал Tesla Model 3 и Audi R8 GT Spyder в дрэг-рейсинге

Aptera Motors в новом видео похвасталась результатами гонки, где два её электромобиля соревновались с Tesla Model 3 и Audi R8.

Компания Aptera Motors, которая работает над первым электромобилем на солнечных батареях (sEV) с запасом хода до 1600 км. на одной полной зарядке, провела тестовые заезды. В ней участвовали первый прототип Aptera Noir и улучшенная версия Aptera. Согласно ролику, новый прототип компании смог занять первое место в заезде на короткую дистанцию, ненамного обогнав Tesla Model.

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Издание electrek проанализировало видео, выяснив, что в заезде участвовала Model 3, выпущенная между 2017 и 2020 годами. Специалисты не могли точно сказать, были у неё один или два электродвигателя.

Четверым участником дрэг-рейсинга стала Audi R8 GT Spyder с 5,2-литровым двигателем V10, которая заняла последнее место. Её ненамного обогнала альфа-версия Aptera Noir.

Aptera Motors разрабатывает электромобили с системой Never Charge, которая аккумулирует солнечный свет для выработки электричества и обещает до 17700 км. в год дополнительного пробега без подзарядки. Автопроизводитель обещает разгон до 100 км. в час всего за 3,5 секунды в полноприводной версии и 5,5 секунды в переднеприводной.