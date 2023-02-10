ПВО ВСУ сбила 61 крылатую ракету из 71 (86%) и 5 из 7 дронов (71%), несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии

Российские захватчики совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Начиная с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля в несколько волн враг выпустил 71 крылатую ракету (43 ракеты Х-101/Х-555 и 28 ракет «Калибр») и до 35 ракет зенитного комплекса С-300. Дополнительно оккупанты применили 7 ударных БПЛА типа Shahed.

Авиационные и ракетные атаки осуществлялись с применением самолетов стратегической авиации ТУ-95 с акватории Каспийского моря и Волгодонска, а также носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области россии и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

При этом две российские крылатые ракеты «Калибр», выпущенные из акватории Черного моря, пролетели над территорией двух других государств. В 10:18 эти ракеты пересекли Государственную границу Украины с Республикой Молдова. После этого примерно в 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии. Уже после этого ракеты снова вошли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Напомним, Румыния является членом NATO.

Как отмечает Главнокомандующий ВСУ, силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов. Соответственно процент перехвата составляет 86% и 71%.

Вместе с тем, по данным ДТЭК, в результате российской атаки были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения.