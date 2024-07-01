Письмо к «брату Солнцу». Папа Римский поручил построить солнечную станцию, которая обеспечит Ватикан электроэнергией на 100%

В своем недавнем письме под названием «Brother Sun» Папа Франциск объявил о намерениях полностью перевести Ватикан на зеленую энергетику в рамках усилий по противостоянию изменению климата.

Католическая церковь впервые начала публично обращаться к проблеме изменения климата еще с Папы Павла VI, который в 1971 году выразил обеспокоенность тем, что «человечество рискует уничтожить природу, эксплуатируя ее». Под руководством Бенедикта XVI более двух десятилетий назад, Ватикан начал говорить о планах стать первым «углеродно-нейтральным государством» со строительством Ватиканского леса в Венгрии в 2007 году (хотя планы так и не осуществились). В конце концов в 2008 году на крышах Ватиканского зала Павла V установили 2400 солнечных панелей, подтвердив усилия предшественников.

Нынешний Папа Римский Франциск в 2015 году опубликовал письмо о «заботе о нашем общем доме», в котором говорил о пагубных последствиях изменения климата. В 2023 году Ватикан принял электромобили в партнерстве с Volkswagen.

Следующим шагом, согласно новому заявлению Папы Франциска, станет строительство солнечной станции, которая должна обеспечить электроэнергией весь Ватикан с населением примерно 825 человек. Станция будет располагаться примерно в 17 км от Рима, в районе Санта-Мария-ди-Галерия — территория, которая сейчас принадлежит Радио Ватикана и часто была объектом споров из-за электромагнитных волн.

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Источник: Euronews, Interesting Engineering

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