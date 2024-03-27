Рада таки отказалась от бронирования работников с высокими зарплатами

Верховная Рада от идеи автоматического бронирования военнообязанных, которые получают зарплату 35 тыс. грн и платят налоги.
Об этом сообщил LIGA.net нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.
Соответствующие правки отклонил Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Обсуждение состоялось 25 марта. По словам Копытина, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены «даже без обсуждения».
«Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип «война для бедных». А это недопустимо!»», — подчеркнул нардеп.
Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров представил новую схему бронирования от мобилизации — с минимальной зарплатой в 35 тыс. грн и определенным уровнем НДФЛ и ЕСВ. В новой концепции были прописаны механизмы обязательного и возможного бронирования для бизнеса.
Это не первый случай, когда в инфопространстве появляется идея бронирования украинцев с высокими доходами.
Еще до этого заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказывал, что Кабмин рассматривает концепцию бронирования, которая предусматривает бронирование специалистов, которые платят по 6000-7000 гривен налогов в месяц. Однако позже Офис президента ее отверг.
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