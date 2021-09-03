Радикально новая система привода электровелосипеда Free Drive позволяет обходиться без цепей или ремней





Компания Schaeffler разработала новую систему Free Drive для электрических велосипедов с педалями, которая избавляет от необходимости натягивать цепь или ремень между педалями и ступицей колеса. Это полностью электрическая приводная система, которая позволяет создавать совершенно новые конструкции велосипедов с меньшим количеством движущихся частей.

Система Free Drive предусматривает использование генератора между педалями. Таким образом, когда велосипедист вращает педали, вырабатывается электрическая энергия. Затем энергия через кабели передаётся на электромотор, который вращает заднее колесо (или колёса). Кабели могут располагаться как внутри рамы велосипеда, так и снаружи. Избыточная энергия, создаваемая вращением педалей, возвращается в аккумулятор. Таким образом, отпадает необходимость в использовании цепи или ремня для передачи движения от педалей к колесу. Конечным результатом является энергосистема с меньшим количеством движущихся частей, которые усложняют конструкцию.

Система Free Drive продаётся производителям велосипедов в виде набора оптимизированных компонентов, состоящих из ступичного двигателя мощностью 250 Вт, педального генератора, аккумулятора и интерфейсного блока. Двигатель не особо мощный, но это вызвано ограничениями, установленными в Германии в отношении велосипедных двигателей.

Хотя технология может оказывать существенное влияние на конструкцию городских электровелосипедов, больше всего она может повлиять на грузовые велосипеды. Как правило, грузовые велосипеды имеют необычную конструкцию, что является следствием необходимости высвободить место для хранения и перевозки грузов. Зачастую такие велосипеды требуют использования очень длинных цепей. Такие цепи могут ударяться и шуметь при ударах о неровности дороги, цепляться за одежду и пачкать её. Электрические грузовые велосипеды с системой Free Drive лишены этих недостатков. К тому же, такие велосипеды смогут преобразить города, заменив шумные и загрязняющие воздух грузовые автофургоны.

Однако у системы Free Drive есть и один недостаток. Дело в том, что цепная передача является наиболее эффективной с точки зрения передачи энергии в велосипеде. В Schaeffler говорят, что система Free Drive примерно на 5% менее эффективна, чем цепные приводы. Это значит, что для преодоления той же дистанции потребуется батарея с увеличенной на 5% ёмкостью или же запас хода велосипеда с Free Drive будет на 5% меньше, чем у велосипеда с цепным приводом.

Schaeffler уже использовала свою систему Free Drive в грузовом велосипеде BAYK Bring S, заменив его стандартную цепную передачу на собственную разработку. Велосипед выставлен на всеобщее обозрение на выставке Eurobike, проходящей сейчас во Франкфурте, Германия.

Источник: The Verge