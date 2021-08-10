Realme представит свой первый ноутбук 18 августа

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На фоне недавних успехов в продажах смартфонов (реализовано 100 миллионов устройств за рекордные 3 года) Realme готовится к презентации своего первого ноутбука. Компания официально анонсировала, что Realme Book будет представлен 18 августа.

Realme пока не раскрывает подробностей об устройстве, однако в сети уже есть рендеры девайса, а также некоторые сведения о его технических характеристиках. В частности, сообщается, что Realme Book получит дисплей с 2K-разрешением и соотношением сторон 3:2. За производительность ноутбука будет отвечать процессор Intel Core i5 11-го поколения.

Дизайн Realme Book определенно вдохновлен MacBook Air. В продажу ноутбук поступит в нескольких расцветках — как минимум, в серебристой и голубой. Устройство оснастят клавиатурой с подсветкой, будет поддерживаться зарядка через USB-C.

Ожидается, что на первых порах Realme Book будет продаваться только в Китае и, возможно, Индии. Планирует ли компания выводить устройство на глобальный рынок пока не известно.

Источник: GSM Arena