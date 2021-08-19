Redmi 10 получил чип Helio G88, 90 Гц экран и 50 МП камеру

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Xiaomi решила повысить планку для смартфонов бюджетного уровня, представив модель Redmi 10. При ценнике всего в $180 за базовую версию новинка предлагает весьма солидные технические характеристики.

Redmi 10 оснастили 6.5″ дисплеем с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления до 90 Гц. За производительность смартфона отвечает новый чипсет MediaTek Helio G88, который является более продвинутой версией Helio G85. Девайс предлагается в конфигурациях 4/64 ГБ, 4/128 ГБ ($200) и 6/128 ГБ ($220).

На тыльной панели расположен основной 50 МП модуль камеры, 8 МП ультраширик, 2 МП макро камера и 2 МП сенсор глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается 18 Вт проводная зарядка и 9 Вт реверсивная проводная зарядка. В комплекте со смартфоном идет 22.5 Вт блок питания.

Redmi 10 также может похвастаться стереодинамиками, 3.5-мм аудиоразъемом и сканером отпечатков пальцев на торце. Не хватает, пожалуй, только слота для карт microSD. Смартфон доступен в трех расцветках: серой, белой и синей. В продажу девайс поступит 20 августа.

Источник: GSM Arena