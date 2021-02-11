Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)





Профільний ресурс DOU.UA оцінив, які українські міста найбільш зручні для роботи та проживання ІТ-спеціалістів. Іншими словами, буда дана відповідь на питання: де в Україні айтішнику жити добре? Для отримання якомога об’єктивнішої та різнобічної інформації про міста були зібрані та об’єднані статистичні дані з різних джерел, а також опитані самі ІТ-спеціалісти щодо життя в їхніх містах.

Повністю методологія наводиться в першоджерелі, вона визначила такі характеристики міста, які впливають на комфорт людини, що зайнята в ІТ:

Доходи та можливості для кар’єри в ІТ.

Розвиток ІТ-спільноти, можливості для роботи та професійного розвитку.

Вартість життя.

Транспортне сполучення з іншими містами та країнами.

Зручність переміщення містом (транспорт, затори, пішохідні зони).

Комфорт проживання та якість міського середовища (благоустрій, стан будівель, вулиць, зелених насаджень, розвиток торгівлі, послуг, відпочинкової сфери).

Освіта.

Медицина.

Безпека та рівень злочинності.

Екологічна ситуація та наявність поблизу великих рекреаційних зон (море, гори, національні парки та заповідні території).

Якщо коротко, то найкомфортнішими є невеликі міста на Західній Україні — наприклад, Івано-Франківськ, який очолив рейтинг. Але для побудови ІТ-кар’єри, схоже, все-таки потрібно мешкати у великих містах, а точніше — у Києві. Проте, можливо, найближчим часом ІТ-ринок трансформується, і тоді перваг у столиці залишиться ще менше.

Як бачимо, на перші позиції в рейтингу вийшли міста середнього розміру, потіснивши міста-мільйонники. Це дещо неочікуваний результат, адже наразі близько 85% ІТ-спеціалістів живуть у п’яти найбільших містах України. Проте ці обласні центри, як показують дані, не є найзручнішими.

Великі міста мають такі переваги, як хороший розвиток ІТ-сфери, високі зарплати ІТ-спеціалістів, велику кількість вакансій та ІТ-компаній, багато профільних заходів. Також у них кращі можливості для освіти та краща медицина. Проте в інших сферах помітно кращі показники мають міста середнього розміру. Насамперед це стосується цін, зокрема на нерухомість, зручності пересування містом, екологічної ситуації та рівня злочинності.

Вище наведена докладніша інформація з кожної категорії рейтингу, зірочкою позначено суб’єктивні показники, що базуються на результатах опитування ІТ-спеціалістів.

Повна версія дослідження з інтерактивною інфографікою доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA