Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)
Профільний ресурс DOU.UA оцінив, які українські міста найбільш зручні для роботи та проживання ІТ-спеціалістів. Іншими словами, буда дана відповідь на питання: де в Україні айтішнику жити добре? Для отримання якомога об’єктивнішої та різнобічної інформації про міста були зібрані та об’єднані статистичні дані з різних джерел, а також опитані самі ІТ-спеціалісти щодо життя в їхніх містах.
Повністю методологія наводиться в першоджерелі, вона визначила такі характеристики міста, які впливають на комфорт людини, що зайнята в ІТ:
- Доходи та можливості для кар’єри в ІТ.
- Розвиток ІТ-спільноти, можливості для роботи та професійного розвитку.
- Вартість життя.
- Транспортне сполучення з іншими містами та країнами.
- Зручність переміщення містом (транспорт, затори, пішохідні зони).
- Комфорт проживання та якість міського середовища (благоустрій, стан будівель, вулиць, зелених насаджень, розвиток торгівлі, послуг, відпочинкової сфери).
- Освіта.
- Медицина.
- Безпека та рівень злочинності.
- Екологічна ситуація та наявність поблизу великих рекреаційних зон (море, гори, національні парки та заповідні території).
Якщо коротко, то найкомфортнішими є невеликі міста на Західній Україні — наприклад, Івано-Франківськ, який очолив рейтинг. Але для побудови ІТ-кар’єри, схоже, все-таки потрібно мешкати у великих містах, а точніше — у Києві. Проте, можливо, найближчим часом ІТ-ринок трансформується, і тоді перваг у столиці залишиться ще менше.
Як бачимо, на перші позиції в рейтингу вийшли міста середнього розміру, потіснивши міста-мільйонники. Це дещо неочікуваний результат, адже наразі близько 85% ІТ-спеціалістів живуть у п’яти найбільших містах України. Проте ці обласні центри, як показують дані, не є найзручнішими.
Великі міста мають такі переваги, як хороший розвиток ІТ-сфери, високі зарплати ІТ-спеціалістів, велику кількість вакансій та ІТ-компаній, багато профільних заходів. Також у них кращі можливості для освіти та краща медицина. Проте в інших сферах помітно кращі показники мають міста середнього розміру. Насамперед це стосується цін, зокрема на нерухомість, зручності пересування містом, екологічної ситуації та рівня злочинності.
Вище наведена докладніша інформація з кожної категорії рейтингу, зірочкою позначено суб’єктивні показники, що базуються на результатах опитування ІТ-спеціалістів.
Повна версія дослідження з інтерактивною інфографікою доступна за наступним посиланням.
Джерело: DOU.UA