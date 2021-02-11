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Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)

Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)

Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)


Профільний ресурс DOU.UA оцінив, які українські міста найбільш зручні для роботи та проживання ІТ-спеціалістів. Іншими словами, буда дана відповідь на питання: де в Україні айтішнику жити добре? Для отримання якомога об’єктивнішої та різнобічної інформації про міста були зібрані та об’єднані статистичні дані з різних джерел, а також опитані самі ІТ-спеціалісти щодо життя в їхніх містах.

Повністю методологія наводиться в першоджерелі, вона визначила такі характеристики міста, які впливають на комфорт людини, що зайнята в ІТ:

  • Доходи та можливості для кар’єри в ІТ.
  • Розвиток ІТ-спільноти, можливості для роботи та професійного розвитку.
  • Вартість життя.
  • Транспортне сполучення з іншими містами та країнами.
  • Зручність переміщення містом (транспорт, затори, пішохідні зони).
  • Комфорт проживання та якість міського середовища (благоустрій, стан будівель, вулиць, зелених насаджень, розвиток торгівлі, послуг, відпочинкової сфери).
  • Освіта.
  • Медицина.
  • Безпека та рівень злочинності.
  • Екологічна ситуація та наявність поблизу великих рекреаційних зон (море, гори, національні парки та заповідні території).

Якщо коротко, то найкомфортнішими є невеликі міста на Західній Україні — наприклад, Івано-Франківськ, який очолив рейтинг. Але для побудови ІТ-кар’єри, схоже, все-таки потрібно мешкати у великих містах, а точніше — у Києві. Проте, можливо, найближчим часом ІТ-ринок трансформується, і тоді перваг у столиці залишиться ще менше.

Рейтинг міст Україні за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів (Івано-Франківськ перший, а Київ тільки сьомий)

Як бачимо, на перші позиції в рейтингу вийшли міста середнього розміру, потіснивши міста-мільйонники. Це дещо неочікуваний результат, адже наразі близько 85% ІТ-спеціалістів живуть у п’яти найбільших містах України. Проте ці обласні центри, як показують дані, не є найзручнішими.

Великі міста мають такі переваги, як хороший розвиток ІТ-сфери, високі зарплати ІТ-спеціалістів, велику кількість вакансій та ІТ-компаній, багато профільних заходів. Також у них кращі можливості для освіти та краща медицина. Проте в інших сферах помітно кращі показники мають міста середнього розміру. Насамперед це стосується цін, зокрема на нерухомість, зручності пересування містом, екологічної ситуації та рівня злочинності.

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Вище наведена докладніша інформація з кожної категорії рейтингу, зірочкою позначено суб’єктивні показники, що базуються на результатах опитування ІТ-спеціалістів.

Повна версія дослідження з інтерактивною інфографікою доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA

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