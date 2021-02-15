Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2021 року: в лідерах JavaScript, Java, C#, Python зменшується, а TypeScript росте





Український профільний ресурс DOU.UA провів чергове щорічне опитування щодо мов програмування, в рамках якого було зібрано 7211 анкет (92% респондентів перебувають в Україні). З цікваого — уперше з 2014 року в Python негативна динаміка, спостерігається тенденція переходу з JavaScript на TypeScript, найбільш задоволені користувачі Eliхir, і нарешті на карті з’явився Rust.

Насамперед привертає увагу зростання TypeScipt: схоже, він із часом стане основною мовою в екосистемі JavaScript. Цього року він уперше обійшов С++ за популярністю. Ще з цікавого: вперше за декілька років зниження частки Python: можливо, використання Data Science дійшло до точки насичення. Уперше з 2012 року зросла частка C#. Використання Java продовжує зменшуватись, хоч і не так активно, як раніше. Загалом видно зменшення частки JVM: частка Kotlin стабільна (хоча він і поступився місцем Ruby), використання Scala відновилося після значного зниження у 2019-му і сьогодні, якщо порівнювати з 2018-м, навіть трохи зросло. Ще варто відмітити незначне зростання Dart.

Нижче діаграма з динамікою щодо актуальних мов програмування за роками. Статистично значущими є зміни для C++, TypeScript, Ruby, 1C, Scala, Pascal/Delphi, T-SQL. Нагадаємо, що зміни статистично значущі, якщо з вірогідністю 95% ми не можемо отримати результати зі змінами та без, якщо будемо рівномірно обирати дві групи респондентів з однієї популяції.

Приблизно половина розробників, що взяли участь у опитуванні — це бекенд (52%), далі сегменти вебфронтенду (19%) та мобільної розробки (її ще менше, ніж вебу — 8%), обробка масивів даних (туди належать і Big Data та машинне навчання) — 6%. Desktop-програмування ще існує та займає 4% обсягу, системне програмування — 3% (наразі невелика частка) і Full-Stack розробка — приблизно 1%.

Очікувано залежно від сфери використовують різні мови, так, основні мови бекенду — це Java, C# та PHP. Частка JavaScript і TypeScript є, але не така велика й порівнювана з часткою Ruby та Go. У десятку головних мов бекенду також входять Scala та С++. Фактично весь фронтенд пишуть на JavaScript і TypeScript. Використання інших мов суто маргінальне. TypeScript’у порівняно менше. Цікаво буде подивитися на це співвідношення за рік. У мобільній розробці основні мови — Kotlin та Swift. А частка кросплатформових фреймворків менша, ніж здається. Крім того, помітно, що Dart/Flutter відразу зайняли велику нішу. А після React Native та Flutter є ще місце для С# Xamarin. Серед обробки даних беззаперечним лідером є Python, далі — мови маніпуляції даними T-SQL та PL-SQL. Особливе місце займають Scala (тут вона більш поширена, ніж Java) і R. Також фахівці назвали особисті вподобання, бажання вивчити нові мови та додаткові дані:

Фінальна таблиця рейтингу мов програмування 2021 року виглядає наступним чином:

Повну версію дослідження та результати попередніх опитувань можно побачити за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA