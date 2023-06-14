Новости Авто 14.06.2023 в 17:29

Renault показала концепт-кар H1st Vision с биометрической идентификацией водителя и функциями кибербезопасности

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Renault показала концепт-кар H1st Vision с биометрической идентификацией водителя и функциями кибербезопасности

Компания Renault вместе с технологическими партнерами подготовила футуристический концепт-кар, демонстрирующий достижения в области биометрии, энергоэффективности и кибербезопасности. Демонстрация концепта H1st Vision состоялась на конференции VivaTech в Париже.

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Концепт-кар H1st Vision основан на автомобиле Renault Scenic. Он включает 20 инноваций, созданных благодаря сотрудничеству Renault с пятью французскими технологическими группами, включая производителей чипов, разработчиков ПО представителей сфер телекоммуникации и обороны.

Renault показала концепт-кар H1st Vision с биометрической идентификацией водителя и функциями кибербезопасности

Среди инноваций — двунаправленная технология «автомобиль-сеть», которая соединяет электросеть с автомобилем, а автомобиль — с домом в периоды пикового потребления, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию. Система построена на основе автомобильного зарядного устройства Renault Mobilize, 4G-сети Orange, контроллеров STMicro и решений Thales для кибербезопасности. Система будет доступна в будущим Renault 5, который, как ожидается, поступит в продажу в следующем году.

Renault показала концепт-кар H1st Vision с биометрической идентификацией водителя и функциями кибербезопасности

Среди других функций упоминаются:

  • система кибербезопасности «обнаружение и реагирование», подключенная к центру реагирования
  • биометрическое определение силуэта и лица водителя при приближении к автомобилю
  • направленная звуковая система, которая может предупреждать только водителя в «звуковом пузыре»
  • анализ настроения и здоровья водителя с помощью датчиков, встроенных в рулевое колесо
  • система парковки, позволяющая оставить машину рядом со свободно двигающимися велосипедами

Концепт-кар H1st Vision был собран за 6 месяцев примерно 100 инженерами.

Источник: bloomberg


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