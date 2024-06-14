Renault представила первый электромобиль в линейке Alpine — A290 с ценой €38 тыс. будет иметь автономность до 380 км

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Renault укрепляет свой бренд спортивных автомобилей Alpine первой полностью электрической моделью под названием A290.

Новый электромобиль Renault Alpine A290 сможет проехать до 380 км на одном заряде аккумулятора, а разгон до скорости 100 км/ч займет 6,4 секунды. Цена этой модели будет стартовать с отметки €38 тыс.

A290 станет первой из семи полностью электрических моделей, запланированных для выхода в ближайшем будущем. Пока что компания не раскрывает информацию обо всей линейке. Известно лишь, что в следующем году также планируется предложить кроссовер.

Выпуск A290 является ключевой частью цели главного исполнительного директора Луки де Мео, чтобы доход Alpine превысил €8 млрд к концу десятилетия. Это довольно амбициозная цель для бренда, который продал всего 4300 автомобилей в прошлом году. A290 будет производиться во Франции на базе платформы, разработанной с помощью подразделения Ampere. Поставки начнутся в конце этого года.

Renault планирует привлечь новых инвесторов, возможно, включая китайскую Zhejiang Geely Holding Group, чтобы укрепить бренд. Тем временем Alpine ведет переговоры с AutoNation о соглашении о дистрибуции в США, а также планирует расширяться в Китае. Alpine также рассматривает другие партнерства для США.

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Источник: bloomberg

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