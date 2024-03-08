Новости Авто 08.03.2024 в 11:33 comment views icon

Rivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3X

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Rivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3X

Компания Rivian провела онлайн-презентацию своего электрического внедорожника R2. Также довольно неожиданно компания показала еще две новые модели — R3 и R3X.

Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Как и прогнозировалось, Rivian R2 — это компактный 5-местный внедорожник. По сравнению с Rivian R1S размеры уменьшились с 5100×1837×2212 мм до 4715×1700×2144 мм, а колесная база ─ с 3075 мм до 2935 мм. Покупателям предлагаются три версии оснащения двигателями:

  • стандартная одномоторная модель с задним приводом,
  • двухмоторная полноприводная модель с двигателями спереди и сзади,
  • версия с тремя двигателями, которая имеет два двигателя сзади и один спереди.

Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Именно эта последняя модель способна ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Для всех версий заявлен запас хода не менее 300 миль (около 483 км). Автомобиль использует аккумуляторные ячейки типа 4695 и батарею, которая занимает большую часть пола. Электромобиль оснащен зарядным портом NACS, поэтому он будет работать с зарядными устройствами Tesla. Компания также строит собственную сеть зарядных станций под названием Rivian Adventure Network с планами создать 600 локаций в течение нескольких лет.

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Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Rivian R2 оснащен 11 камерами и 5 радарами, включая фронтальный радар большой дальности. Благодаря всем этим сенсорам были улучшены возможности автономного управления автомобилем.

Rivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3XRivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3XRivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3XRivian анонсировала компактные электрические внедорожники R2 (запас хода 483 км, цена $45 тыс.), R3 и R3X

В салоне предлагается панорамная крыша, информационно-развлекательный центр, 2 бардачка, (тогда как в линейке R1 не было даже одного), 2 колеса прокрутки с динамической тактильной обратной связью на руле. В авто складываются задние и передние сиденья, что позволяет устроить полноценное спальное место в салоне. Окно двери багажника можно опустить, что может быть полезным при перевозке длинных предметов. Под капотом есть еще один достаточно вместительный багажник.

Электрический внедорожник Rivian R2 поступит в продажу в США в 2026 году по цене от $45 тыс. за версию с одним мотором. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа.

Rivian R3 — это еще более компактная версия электромобиля с более короткой колесной базой и более жесткой конструкцией. Эта модель также будет доступна в трех версиях с одним, двумя или тремя моторами. Аккумулятор такой же, как у R2, но о запасе хода сведений нет.

Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Rivian R3X — версия для тех, кому нужно передвигаться по бездорожью. Она имеет короткие свесы и больший клиренс. В этом случае предлагается только комплектация с тремя двигателями.

Rivian пока не раскрыла информацию о ценах и сроках начала продаж моделей R3 и R3X.

Источник: Engadget

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